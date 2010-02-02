تعداد مشترکان آب شهری خراسان جنوبی به 101 هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان 14 پروژه آب و فاضلاب شهری بیرجند به مناسبت دهه فجر با بیان اینکه خراسان جنوبی از استان‌های محروم به شمار می‌ رود، افزود: این استان دارای ظرفیت‌های بالاست که باید بیشتر از این مورد توجه قرار گیرد.



به گفته وی اعتبار 14 پروژه قابل افتتاح دهه فجر امسال در بیرجند نزدیک به سه میلیارد و 800 میلیون تومان است.

وی یکی از مهمترین این پروژه ها را افتتاح ساختمان نمازخانه ستاد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: این ساختمان با زیربنای 115 مترمربع و اعتبار 140 میلیون ریال از محل تأمین منابع داخلی شرکت به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی نیز ساختمان کلرزنی چاه های دشت علی آباد بیرجند را یکی دیگر از پروژه های قابل بهره برداری شرکت آب و فاضلاب دانست و اظهار داشت: این ساختمان با زیربنای 32 متر مربع و استقرار مخازن آب ژاول به متراژ چهار هزار متر مربع و اعتبار 50 میلیون ریالی از محل اعتبارات عمرانی ساخته شده است.

طاهری هدف از احداث این ساختمان را امکان کلرزنی و گندزدایی آب استحصالی از چاه های دشت علی آباد با دبی 200 لیتر در ثانیه به وسیله آب ژاول دانست و گفت: که در ضمن افزایش ضریب ایمنی و بهداشت 25 درصدی نسبت به استفاده از پودر پرکلرین صرفه اقتصادی نیز به همراه دارد.

وی تصریح کرد: احداث تجهیزه چاه آب شرب شماره 2 حوادث شهر بیرجند با اعتبار دو هزار و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات حوادث استان با هدف آبرسانی شبکه توزیع در زمان قطع برق و آبرسانی با تانکر سیار در زمان بحران یکی دیگر از پروژه های شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: در کل استان 63 پروژه از محل اعتبارات ملی، استانی و حوادث با اعتبار 91 میلیارد و 520 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی پیشرفت زیادی در بعضی از مسائل داشته است، گفت: در بحث مشترکان آب پیشرفت خوبی را مشاهده می‌ کنید زیرا در سال 57 نزدیک به 4 هزار و 800 نفر بوده که در سال 88 این آمار به 101 هزار نفر رسیده است که نشان از تلاش گسترده آب و فاضلاب استان دارد.

قهرمان رشید ادامه داد: خطوط انتقال لوله آب 35 کیلومتر در سال 57 بوده که این آمار در سال 84 به 119 یک کیلومتر و در سال 88 به 520 کیلومتر رسیده است و در بخش آب و فاضلاب روستایی لوله کشی به روستاها در سال 57 نزدیک به 11 روستا سال 84 بالغ بر 510 روستا و در سال 88 نزدیک به 711 روستا لوله کشی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید در همه زمینه‌ ها کار کرد افزود: بر اساس پیش‌ بینی کارشناسان در آینده با مشکل آب صنعتی و کشاورزی مواجه می ‌شویم.



رشید ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کم بودن بارندگی در مناطقی از استان باید 200 متر حفاری انجام گیرد که به آب برسند و این یک مشکل بزرگ برای استان است که باید بیشتر از این مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید کارهای زیربنایی مثبتی در این زمینه انجام گیرد، بیان داشت: اقدامات گسترده‌ تری در پیش رو داریم که باید مسئولان تلاش خود را دو چندان کنند.