از عملكرد تيم ملي فوتبال در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا راضي هستيم

سيد محمد خاتمي كه درحاشيه جلسه صبح امروزهيات دولت با خبرنگاران گفت وگومي كرد ضمن بيان اين مطلب به كسب عنوان سوم رقابتهاي جام ملتهاي آسيا توسط تيم ملي اشاره كرد و افزود : اگر مسائل و مشكلات روحي و جنبي اين تيم حل مي شد ما يكي ازبهترين تيم هاي تاريخ فوتبال ايران را دراختيار داشتيم كه قطعا اگر مشكلات حاشيه ايي اين تيم حل شود درآينده به افتخارات بزرگتري نيزدست پيدا خواهيم كرد.

رئيس جمهوربا بيان اينكه تيم ملي ايران ازيك مربي تحصيل كرده سود مي برد خاطرنشان كرد: ما ازعملكرد تيم ملي دررقابتهاي جام ملتهاي آسيا راضي هستيم. اگرچه درطول اين بازيها تيم ملي داراي نابساماني هايي بود اما هروقت اراده كرد توانست قدرت واقعي خود را نشان دهد.

سيد محمد خاتمي ادامه داد: شخصا به عنوان يك تماشاگرو كارشناس معتقدم تيم ملي ايران بايد در فينال اين رقابتها به ميدان مي رفت اما برخي مشكلات اين اجازه را به ما نداد و نبايد اين را به حساب ناشايستگي تيم ملي گذاشت.

رئيس جمهوردرپايان گفت : زماني كه بازيكنان عازم رقابتهاي جام ملتهاي آسيا بودند به آنها گفتيم پس ازاين رقابتها بايد تيم را به جام جهاني برسانيد و حالا هم اميدواريم كه تيم ملي فوتبال كشورمان را دررقابتهاي آينده جام جهاني ببينيم.