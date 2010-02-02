ورزش اسکیت در مازندران دانشگاهی شد

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته تحصیلی اسکیت دو واحدی است و به صورت ویژه در هر دو بخش پسران و دختران ارائه خواهد شد.

وی افزود: مرتضی تیرگری مربی مازندرانی و رسمی فدراسیون اسکیت به عنوان مدرس پسران و نسیم فضلی تدریس دختران را بر عهده خواهند داشت.

رئیس هیئت اسیکت مازندران تصریح کرد: این اقدام در راستای توسعه رشته ورزشی اسکیت و علمی تر شدن آموزش های این رشته ورزشی در کشور انجام می شود.

خیری نیا با اشاره به اینکه مقدمات ارائه رشته ورزشی اسکیت به سایر دانشگاه و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در مازندران در حال انجام است ابراز امیدواری کرد: مسئولان دانشگاه ها هم در پذیرش رشته ورزشی اسکیت به عنوان واحد دانشگاهی موافقت کنند.

وی با اشاره به اینکه هیئت اسکیت کار آموزش مربیان در هر دو بخش مردان وزنان را بصورت ویژه امسال در برنامه های خود دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 100 مربی در مازندران مشغول به فعالیت هستند.

رئیس هیئت اسیکت مازندران خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان و داوران برای رشته های مختلف اسکیت از برنامه های جدی هیئت اسکیت مازندران است.

در مازندران بیش از سه هزار ورزشکار در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.