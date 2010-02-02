واجدان شرایط دریافت آرم طرح ترافیک مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: 20 هزار نفر از متقاضایان دریافت آرم طرح ترافیک که از طریق اینترنت ثبت نام کرده بودند و جز گروه های سهمیه بگیر محسوب نمی شوند، واجد شرایط دریافت مجوز آرم طرح ترافیک شناخته شده اند.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری وارد بخش مربوط به ثبت نام آرم طرح ترافیک در سایت شهرداری (www.tehran.ir) شده و از نتایج تقاضای خود مطلع و مراحل نام نویسی خود را برای دریافت آرم تکمیل کنند.

اسلامی اظهار داشت: متقاضیان باید مدارک تکمیل شده خود را به همراه فیش پرداختی مبلغ آرم طرح ترافیک به دفاتر خدمات الکترونیک مناطق بیست و دوگانه گانه شهرداری تهران تحویل دهند.

مدیر کل اجرایی معاونت حمل و نقل ترافیک تاکید کرد: افراد واجد شرایط تنها تا 30 بهمن ماه فرصت دارند تا مدارک خود را تکمیل و ارایه دهند و پس از این تاریخ دیگر نمی توانند نسبت به ارایه مدارک و دریافت آرم طرح ترافیک اقدام کنند.

وی افزود: در تلاشیم که زمان توزیع برچسب آرم طرح ترافیک تا اسفندماه ماه محقق شود و پیش از سال جدید، تمام آرم‌های ترافیک توزیع شده باشد.

اسلامی با تاکید براینکه افراد واجد شرایط براساس امتیازات و ضرورتی که این افراد برای ورود به محدوده طرح دارند و به صورت هوشمند مشخص شده اند گفت: با این وجود اگر اعتراضی وجود داشته باشد، افراد می توانند اعتراضات خود را به صورت مکتوب با سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در میان بگذارند و از هرگونه تماس تلفنی و حضوری برای جلوگیری از ایجاد اختلال در کارها، جدا خودداری کنند.

مدیر کل اجرایی معاونت حمل و نقل ترافیک از افراد واجد شرایط شناخته شده خواست تا هر چه زودتر برای تکمیل مدارک خود اقدام کنند و از مراجعه حضوری به سازمان ترافیک بپرهیزند.