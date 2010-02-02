فروش اوراق مشارکت فولاد چهارمحال و بختیاری در بورس آغاز شد

رجبعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح با هدف سرمایه گذاری نهفته های مردم استان در جایی مطمئن صورت گیرد، اظهار داشت: هدف دیگر از انجام این پروژه، مشارکت مردم استان در راه اندازی و پیشرفت پروژه فولاد در استان است.

وی افزود: این اوراق مشارکت با سود 16 درصد و با ضمانت دولت و بانک مرکزی است.

صادقی با بیان اینکه این اوراق قابلیت تغییر به غیر را دارد، بیان داشت: سود این اوراق هر سه ماه یک بار پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه سد کارون 4 بعد از پرشدن آب و تولید انرژی برق به بهره برداری می رسد، بیان داشت: این پروژه یک پروژه بسیار بزرگ برای استان و استان خوزستان است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

صادقی با اشاره به تاخیر افتتاح ورق فولاد گالوانیزه استان بیان داشت: افتتاح این پروژه صنعتی استان به دلیل به وجود آمدن مشکلات صنعتی و تکنولوژی به تاخیر افتاده اما این تاخیر در افتتاح با هدف والاتر که ساخت داخل بخش از کارخانه است صورت گرفته که موجب افتخار استان و کشور است.

صادقی با بیان اینکه این پروژه در سال 85 شروع شده است، عنوان کرد: جایی بسی افتخار که پروژه به این عظمت در طی سه سال با اعتبار 200 میلیارد تومان ظرف سه مرحله به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شده است، بیان داشت: اعتبار مناسبی برای این بخش در استان در نظر گرفته شده است.

صادقی خاطر نشان کرد: اعتبارات تامین آب و تسهیلات مورد نیاز بالغ بر 32 هکتار زمین کشاورزی در استان فراهم شده است و از ابتدا دولت نهم اقدامات مطالعاتی زمین های قابل آبیاری انجام شده و فروردین ماه سال آینده این طرح در سطح استان قابل انجام است.