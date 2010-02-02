ساخت هتل هفت ستاره رامسر در هاله ای از ابهام قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، رئیس شورای اسلامی شهر رامسر در نمابری به خبرگزاری مهر خواستار اطلاع رسانی شفاف مسئولان در خصوص پروژه نخستین هتل هفت ستاره ایران شد.

در نمابر ارسالی آمده است: در حالیکه بیش از 30 ماه از آغاز عملیات هتل هفت ستاره ایران (هتل سماموس) در حومه شهر گردشگری رامسر می گذرد ولی هیچگونه اطلاعات شفافی در خصوص این پروژه در دسترس نیست.

سید کمال سیدی رئیس شورای اسلامی شهر رامسر با ارسال نامه ای به عبدالصمد صفرنژاد فرماندار رامسر گفت: مسئولان شهرستان در جلب سرمایه گذار جهت توسعه اقتصادی و رونق هرچه بیشتر گردشگری حمایت های بی دریغی از مجری پروژه هتل سماموس با اعطای تسهیلات ویژه، واگذاری بهترین منابع طبیعی، معدن کوهی، بخشی از رودخانه صفارود و سایر امتیازات خاص داشته اند.

رئیس شورای اسلامی شهر رامسر در ادامه افزود: به رغم گذشت قریب به 30 ماه از مراسم کلنگ زنی در مورخ اول خرداد 86 که با حضور مسئولان ارشد سازمان میراث فرهنگی، مسئولان شهرستان و مردم رامسر چنانچه خود نیز اذعان داشته اید، نه تنها روند پیشرفت پروژه هتل سماموس دلگرم کننده نیست بلکه هیچگونه اطلاعات شفافی نیز در خصوص این پروژه در دسترس نیست تا اعضای شورای شهر بتوانند پاسخ مناسبی به پرسش های عدیده مردم راجع به این پروژه بدهند.

رئیس شورای اسلامی شهر رامسردر پایان این نامه از فرماندار رامسر خواست به دستگاه های مرتبط با پروژه بویژه سازمان میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی دستور داده تا اطلاعات لازم را جهت پیگیری موضوع و اقدامات بعدی در اختیار شورای اسلامی شهر رامسر قرار دهند.