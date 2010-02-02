  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در گلستان برپا شد

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در گلستان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای 31 ساله انقلاب اسلامی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در مصلای گرگان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه که پیش از ظهر سه شنبه برپا شد،70 دستگاه اجرایی، موسسات دولتی و آموزشی دستاوردهای ادارات خود را در 100 غرفه به نمایش گذاشته اند.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان گلستان در این مراسم گفت: گلستان به دلیل تلاش و کوشش و نکوداشت دهه فجر کم نظیر و بی نظیر بوده است تا جلوه هایی از تلاش و کوشش ثمربخش را در مقابل دیدگان به تصویر بکشد.

غلامرضا منتظری افزود: برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به میزبانی گلستان، جشنواره نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی فجر انقلاب اسلامی همزمان با تهران، اجرای نقالی روایت انقلاب و همایش علمی پژوهشی فرهنگ صرفه جویی از قرآن و روایات را از جمله برنامه های ملی این کمیته در دهه مبارک فجر است.

وی در پایان اطلاع رسانی خدمات دولت و ارائه دستاوردهای دستگاه های اجرایی استان به مناسبت بزرگداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را از اهداف برپایی نمایشگاه بیان کرد.

استاندار گلستان نیز گفت: به برکت انقلاب اسلامی شاهد صدور پیام این انقلاب به اقصی نقاط جهان هستیم و در شرایط حساس حاضر مردم انقلابی و مومن و ولایتمدار ایران از تحلیل سیاسی بالایی برخوردارند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.

جواد قناعت افزود: مردم همیشه در صحنه ایران بار دیگر با حضور میلیونی در راهپیمایی 22 بهمن حماسه ای دیگر خلق می کنند و مشت محکمی بر دهان ابرقدرت ها و یاوه گویان خواهند زد و دل دوستداران انقلاب را شاد کرده و دشمنان را مایوس می کنند.

وی با اشاره به انقلاب های رخ داده در جهان افزود: هیچ کدام از این انقلابها قابل قیاس با انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی ادامه داد: هر انقلابی را می توان از طریق اصحابش شناخت و تنها یک انقلاب است که همه مردم در تمام قشرها در یک گستره وسیعی جزء اصحاب انقلاب محسوب می شوند.

قناعت خاطرنشان کرد: وظیفه هر کسی با هر نگاه و سلیقه ای باید در مرحله نخست حفظ جایگاه رهبری معظم انقلاب باشد و اگر دشمن بتواند این را متزلزل کند، به خواسته های کثیف و پلید خود می رسد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان آشنایی مردم استان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و فعالیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی استان از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد.

فتح الله نوری اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه باعث آن می شود تا عموم مردم از نزدیک با فعالیتهای دستگاه های اجرایی آشنا شوند.

نوری با گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر و برگزاری برنامه های عمرانی و فرهنگی و اجتماعی در استان افزود: در ایام دهه فجر سه هزار برنامه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اجرا می شود و از این تعداد هزار و 118 برنامه مربوط به پروژه های عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزاست و باقی برنامه ها در بخش های فرهنگی و اجتماعی به اجرا در می آید.

نمایشگاه دستاوردهای 31 ساله انقلاب اسلامی با همکاری استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت برنامه ریزی استانداری، از 17 بهمن ماه در دو نوبت صبح ها از ساعت 9 تا 12 ظهر و عصرها از ساعت 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 1028520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها