نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه که پیش از ظهر سه شنبه برپا شد،70 دستگاه اجرایی، موسسات دولتی و آموزشی دستاوردهای ادارات خود را در 100 غرفه به نمایش گذاشته اند.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان گلستان در این مراسم گفت: گلستان به دلیل تلاش و کوشش و نکوداشت دهه فجر کم نظیر و بی نظیر بوده است تا جلوه هایی از تلاش و کوشش ثمربخش را در مقابل دیدگان به تصویر بکشد.

غلامرضا منتظری افزود: برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به میزبانی گلستان، جشنواره نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی فجر انقلاب اسلامی همزمان با تهران، اجرای نقالی روایت انقلاب و همایش علمی پژوهشی فرهنگ صرفه جویی از قرآن و روایات را از جمله برنامه های ملی این کمیته در دهه مبارک فجر است.

وی در پایان اطلاع رسانی خدمات دولت و ارائه دستاوردهای دستگاه های اجرایی استان به مناسبت بزرگداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را از اهداف برپایی نمایشگاه بیان کرد.

استاندار گلستان نیز گفت: به برکت انقلاب اسلامی شاهد صدور پیام این انقلاب به اقصی نقاط جهان هستیم و در شرایط حساس حاضر مردم انقلابی و مومن و ولایتمدار ایران از تحلیل سیاسی بالایی برخوردارند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.

جواد قناعت افزود: مردم همیشه در صحنه ایران بار دیگر با حضور میلیونی در راهپیمایی 22 بهمن حماسه ای دیگر خلق می کنند و مشت محکمی بر دهان ابرقدرت ها و یاوه گویان خواهند زد و دل دوستداران انقلاب را شاد کرده و دشمنان را مایوس می کنند.

وی با اشاره به انقلاب های رخ داده در جهان افزود: هیچ کدام از این انقلابها قابل قیاس با انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی ادامه داد: هر انقلابی را می توان از طریق اصحابش شناخت و تنها یک انقلاب است که همه مردم در تمام قشرها در یک گستره وسیعی جزء اصحاب انقلاب محسوب می شوند.

قناعت خاطرنشان کرد: وظیفه هر کسی با هر نگاه و سلیقه ای باید در مرحله نخست حفظ جایگاه رهبری معظم انقلاب باشد و اگر دشمن بتواند این را متزلزل کند، به خواسته های کثیف و پلید خود می رسد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان آشنایی مردم استان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و فعالیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی استان از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد.

فتح الله نوری اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه باعث آن می شود تا عموم مردم از نزدیک با فعالیتهای دستگاه های اجرایی آشنا شوند.

نوری با گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر و برگزاری برنامه های عمرانی و فرهنگی و اجتماعی در استان افزود: در ایام دهه فجر سه هزار برنامه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اجرا می شود و از این تعداد هزار و 118 برنامه مربوط به پروژه های عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغالزاست و باقی برنامه ها در بخش های فرهنگی و اجتماعی به اجرا در می آید.

نمایشگاه دستاوردهای 31 ساله انقلاب اسلامی با همکاری استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت برنامه ریزی استانداری، از 17 بهمن ماه در دو نوبت صبح ها از ساعت 9 تا 12 ظهر و عصرها از ساعت 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر است.