تولید "چهل سالگی" با آرامش سپری شد

ایرج رامین‌فر به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "چهل سالگی" پس از "ریحانه" و " پرونده هاوانا " سومین تجربه همکاری من با محمود کلاری وعلیرضا رئیسیان بود. شناخت ما از یکدیگر و اطمینانی که میان ما وجود داشت باعث همکاری بسیار خوب و رقم خوردن تجربه و خاطره‌ای دیگر شد.

رامین‌فر وجود فضایی آرام و پراز آرامش را یکی از نکات مثبت در روند تولید فیلم سینمایی "چهل سالگی" توصیف کرد و افزود: روند تولید فیلم سینمایی "چهل سالگی" درفضایی بسیار آرام سپری شد . زمانی که در یک پروژه سینمایی چنین فضایی حاکم باشد همه عوامل با آرامش وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند و اشتباه و خطا در چنین کارهایی به حداقل می‌رسد.

لیلا حاتمی و محمدرضا فروتن درنمایی از "چهل سالگی"

این طراح صحنه و لباس پرسابقه سینمای ایران ادامه داد: روند طراحی صحنه و لباس فیلم مانند دو فیلم دیگر علی‌رضا رئیسیان از نظر سبک، استیل کار، دکور ،فضا و لوکیشن‌ها اهمیت بسیار داشت و طراحی باید به گونه‌ای صورت می‌گرفت که درونگرایی شخصیت‌های فیلم‌های رئیسیان را به تصویر بکشد.

رامین فر تاکید کرد: درباره فضای مورد نیازبارها با کلاری و رئیسیان مشورت می‌کردیم تا در هماهنگی کامل با یکدیگر به فضاهای درون نگر فیلم کمک کنیم.معتقدم طراحی صحنه و لباس و تمام ابزار و اشیائی که در صحنه هستند باید به گونه تصویر شخصیتی ،کاراکتر فیلم را بصورت بصری به مخاطب نشان دهد و مزاحم بازی بازیگران و نگاه مخاطب نباشد.

وی درادامه افزود: لباس درفیلم نمایانگر شخصیت کاراکتر‌های فیلم است به عنوان مثال لباس شخصیتی که به خارج سفر کرده و پس از بازگشت تغییرات رفتاری بسیاری دراو دیده می‌شود باید تفاوت عمده‌ای با دیگر شخصیت داشته باشد و لباسی که طراح برای او در نظر می‌گیرد گویای تغیرات رفتاری و شخصیتی وی باشد.

رامین فر خاطر نشان کرد: : نسخه اولیه فیلم سینمایی "چهل سالگی" را زمانی که هنوز تصیح رنگ آن انجام نشده بود دیدم بطور کلی از نتیجه کار راضی هستم و امیدوارم این فیلم مورد توجه مخاطبان سینما قرار گیرد.

وی در پایان گفت : فیلم سینمایی " فصل باران‌های موسمی" یکی از آثاری بود که در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر دیدم.محتوا، یکپارچگی و بازی بازیگران این فیلم را بسیار پسندیدم.به مجید برزگر کارگردان این فیلم و دیگر عوامل آن تبریک می‌گویم و امیدوارم شاهد آثار خوب و موفقیت آنها درسال‌های آتی باشیم.