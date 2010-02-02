  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

رامین‌فر در گفتگو با مهر:

تولید "چهل سالگی" با آرامش سپری شد

تولید "چهل سالگی" با آرامش سپری شد

طراح صحنه و لباس فیلم سینمایی "چهل سالگی" معتقد است فضای آرام حاکم بر روند تولید این فیلم موجب خلق اثر با کمترین میزان خطای عوامل شده است.

ایرج رامین‌فر به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "چهل سالگی" پس از "ریحانه" و " پرونده هاوانا " سومین تجربه همکاری من با محمود کلاری وعلیرضا رئیسیان بود. شناخت ما از یکدیگر و اطمینانی که میان ما وجود داشت باعث همکاری بسیار خوب و رقم خوردن تجربه و خاطره‌ای دیگر شد.

رامین‌فر وجود فضایی آرام و پراز آرامش را یکی از نکات مثبت در روند تولید فیلم سینمایی "چهل سالگی" توصیف کرد و افزود: روند تولید فیلم سینمایی "چهل سالگی" درفضایی بسیار آرام سپری شد . زمانی که در یک پروژه سینمایی چنین فضایی حاکم باشد همه عوامل با آرامش وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند و اشتباه و خطا در چنین کارهایی به حداقل می‌رسد.

لیلا حاتمی و محمدرضا فروتن درنمایی از "چهل سالگی"

این طراح صحنه و لباس پرسابقه سینمای ایران ادامه داد: روند طراحی صحنه و لباس فیلم مانند دو فیلم دیگر علی‌رضا رئیسیان از نظر سبک، استیل کار، دکور ،فضا و لوکیشن‌ها اهمیت بسیار داشت و طراحی باید به گونه‌ای صورت می‌گرفت که درونگرایی شخصیت‌های فیلم‌های رئیسیان را به تصویر بکشد.

رامین فر تاکید کرد: درباره فضای مورد نیازبارها با کلاری و رئیسیان مشورت می‌کردیم تا در هماهنگی کامل با یکدیگر  به  فضاهای درون نگر فیلم کمک کنیم.معتقدم طراحی صحنه و لباس و تمام ابزار و اشیائی که در صحنه هستند باید به گونه تصویر شخصیتی ،کاراکتر فیلم را بصورت بصری به مخاطب نشان دهد و مزاحم بازی بازیگران و نگاه مخاطب نباشد.

وی درادامه افزود: لباس درفیلم نمایانگر شخصیت کاراکتر‌های فیلم است به عنوان مثال لباس شخصیتی که به خارج سفر کرده و پس از بازگشت تغییرات رفتاری بسیاری دراو دیده می‌شود باید تفاوت عمده‌ای با دیگر شخصیت داشته باشد و لباسی که طراح برای او در نظر می‌گیرد گویای تغیرات رفتاری و شخصیتی وی باشد.

رامین فر خاطر نشان کرد: : نسخه اولیه فیلم سینمایی "چهل سالگی" را زمانی که هنوز تصیح رنگ آن انجام نشده بود دیدم بطور کلی از نتیجه کار راضی هستم و امیدوارم این فیلم مورد توجه مخاطبان سینما قرار گیرد.

وی در پایان گفت : فیلم سینمایی " فصل باران‌های موسمی" یکی از آثاری بود که در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر دیدم.محتوا، یکپارچگی و بازی بازیگران این فیلم را بسیار پسندیدم.به مجید برزگر کارگردان این فیلم و دیگر عوامل آن تبریک می‌گویم و امیدوارم شاهد آثار خوب و موفقیت آنها درسال‌های آتی باشیم.

 

 

 

کد مطلب 1028521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها