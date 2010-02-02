  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

دریادار صفاری:

بی بصیرتی و دنیا زدگی عامل اصلی لغزش و انحراف خواص است

بی بصیرتی و دنیا زدگی عامل اصلی لغزش و انحراف خواص است

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: بی بصیرتی و دنیا زدگی عامل اصلی لغزش و انحراف خواص است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار صفاری در اجتماع کارکنان، اساتید و دانشجویان مرکز آموزش سید الشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه با بیان این که تاریخ بشر سرشار از درس و عبرت است، خاطر نشان کرد: چه بسار خواصی که در صدر اسلام و بعد از آن خود را عقل کل فرض می کردند اما بی بصیرتی و دنیا زدگی، آنها را چنان به تقابل با امام زمان خودشان کشاند که کارشان به بریدن سر امام زمان خودشان منتهی شد.

وی در ادامه گفت: عدم درک و شناخت درست حق در طول تاریخ اسلام موجب بروز حوادث بسیار تلخ در جامعه اسلامی گردید که آثار این تشخیص ناصواب، باعث تضعیف جامعه اسلامی گردید و آثار سوء و زیانبار آن هنوز هم بر جوامع اسلامی سایه انداخته است.

وی افزود: در شرایط غبارآلود که حق و باطل بر بسیاری افراد مشتبه می شود، آنچه فضا را روشن می کند اعلام موضع شفاف خواص بر محور قوام و وحدت جامعه است.

فرمانده نیروی دریایی گفت: در جایی که دستاوردهای مقدس انقلاب که حاصل خون هزاران شهید است مورد هجمه قرار می گیرد سکوت و دو پهلو حرف زدن و عدم اعلام موضع شفاف از سوی خواص جامعه، نوعی خیانت و همراهی با مهاجمان تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری دشمنان قسم خورده نظام اسلامی از سکوت و دو پهلو موضع گرفتن برخی از خواص جامعه تاکید کرد: موضع اگر به موقع و به هنگام باشد، ارزش و اعتبار واقعی پیدا خواهد کرد و الا چنان که در تاریخ اسلام شاهد بودیم، قیام توابین نتوانست خون ریخته شده امام معصوم (ع) و یارانش را جبران کند و به حرکت توابین همان اعتباری با بخشید که به ایستادگی و شهادت 72 تن از یاران امام (ع) بخشید.

دریادار مرتضی صفاری در پایان بر اهمیت تقوا و معنویت و حرکت با بصیرت در مسیر ولایت تاکید کرد و گفت: تا زمانی که با همدلی و وحدت و ایمان و معنویت، همراه و پشتیبان ولایت فقیه هستیم و با صلابت در این راه قدم بر می داریم، هیچ تهدیدی نخواهد توانست به مملکت اسلامی ما آسیب بزند.

کد مطلب 1028523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها