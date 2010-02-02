بی بصیرتی و دنیا زدگی عامل اصلی لغزش و انحراف خواص است

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار صفاری در اجتماع کارکنان، اساتید و دانشجویان مرکز آموزش سید الشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه با بیان این که تاریخ بشر سرشار از درس و عبرت است، خاطر نشان کرد: چه بسار خواصی که در صدر اسلام و بعد از آن خود را عقل کل فرض می کردند اما بی بصیرتی و دنیا زدگی، آنها را چنان به تقابل با امام زمان خودشان کشاند که کارشان به بریدن سر امام زمان خودشان منتهی شد.

وی در ادامه گفت: عدم درک و شناخت درست حق در طول تاریخ اسلام موجب بروز حوادث بسیار تلخ در جامعه اسلامی گردید که آثار این تشخیص ناصواب، باعث تضعیف جامعه اسلامی گردید و آثار سوء و زیانبار آن هنوز هم بر جوامع اسلامی سایه انداخته است.

وی افزود: در شرایط غبارآلود که حق و باطل بر بسیاری افراد مشتبه می شود، آنچه فضا را روشن می کند اعلام موضع شفاف خواص بر محور قوام و وحدت جامعه است.

فرمانده نیروی دریایی گفت: در جایی که دستاوردهای مقدس انقلاب که حاصل خون هزاران شهید است مورد هجمه قرار می گیرد سکوت و دو پهلو حرف زدن و عدم اعلام موضع شفاف از سوی خواص جامعه، نوعی خیانت و همراهی با مهاجمان تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری دشمنان قسم خورده نظام اسلامی از سکوت و دو پهلو موضع گرفتن برخی از خواص جامعه تاکید کرد: موضع اگر به موقع و به هنگام باشد، ارزش و اعتبار واقعی پیدا خواهد کرد و الا چنان که در تاریخ اسلام شاهد بودیم، قیام توابین نتوانست خون ریخته شده امام معصوم (ع) و یارانش را جبران کند و به حرکت توابین همان اعتباری با بخشید که به ایستادگی و شهادت 72 تن از یاران امام (ع) بخشید.

دریادار مرتضی صفاری در پایان بر اهمیت تقوا و معنویت و حرکت با بصیرت در مسیر ولایت تاکید کرد و گفت: تا زمانی که با همدلی و وحدت و ایمان و معنویت، همراه و پشتیبان ولایت فقیه هستیم و با صلابت در این راه قدم بر می داریم، هیچ تهدیدی نخواهد توانست به مملکت اسلامی ما آسیب بزند.