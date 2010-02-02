۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

در چهار محال و بختیاری؛

چهار میلیارد ریال زکات به کمیته امداد پرداخت شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان چهار محال و بختیاری از پرداختن 4.5 میلیارد ریال زکات توسط مردم استان به این نهاد خبر داد.

ابوالقاسم رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در طی 9 ماه سال جاری بیش از 4.5 میلیارد ریال زکات پرداخت شده است.

وی افزود: 94 و 330 کیلوگرم گندم و جو جهت توزیع بین محرومین و آبادانی روستاهای زکات دهنده پرداخت شده است.

رستگار با بیان اینکه توسط ده نفز از زندانیان توسط کمکهای مردمی در این استان در نه ماه سال جاری آزاد شده اند بیان داشت: برای آزادی این زندانیان مبلغ 243 میلیون ریال وام قرض الحسنه و 39 میلیون و 300 هزار ریال وام بلا عوض این تعداد زندانیان آزاد شدند.

وی اذعان داشت: پنج نفراززندانیان بابت بدهی مالی و پنج نفر به علت پرداخت دیه در زندان به سرمی بردند.

رستگار با اشاره به اینکه در 9 ماه سال جاری دو هزار و 774 فقره وام الحسنه توسط این نهاد به مددجویان پرداخت شده است تصریح کرد: این میزان فقره با ارزش ریالی 16 میلیارد و 344 میلیون و909 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان وام در جهت رفع مشکلات مددجویان واقشار آسیب پذیرازسوی این نهاد پرداخت شده است.

