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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

در یک عملیات مشترک؛

130 کیلوگرم مواد مخدر در قم کشف شد

130 کیلوگرم مواد مخدر در قم کشف شد

قم - خبرگزاری مهر: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های قم و آذربایجان شرقی طی عملیاتی مشترک، ضمن توقیف یک دستگاه تریلی حامل مواد مخدر بیش از 130 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای حکم نیابت قضائی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب استان آذربایجان شرقی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های قم و آذربایجان شرقی طی عملیاتی مشترک نسبت به شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی حامل مواد وارد عمل شدند.

سرهنگ محمد طالبی ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان، تریلی حامل مواد مخدر را در میدان 72 تن قم شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه توقیف کردند و ضمن دستگیری دو متهم به نام‌های «م» 25 ساله و «م» 35 ساله هر دو اهل بردسیر کرمان خودرو را جهت انجام بازرسی تخصصی به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل نمودند.

وی افزود: در بازرسی تخصصی به عمل آمده از خودرو‌ی توقیفی 131 کیلو و 160 گرم تریاک کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1028526

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