130 کیلوگرم مواد مخدر در قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای حکم نیابت قضائی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب استان آذربایجان شرقی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های قم و آذربایجان شرقی طی عملیاتی مشترک نسبت به شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی حامل مواد وارد عمل شدند.



سرهنگ محمد طالبی ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان، تریلی حامل مواد مخدر را در میدان 72 تن قم شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه توقیف کردند و ضمن دستگیری دو متهم به نام‌های «م» 25 ساله و «م» 35 ساله هر دو اهل بردسیر کرمان خودرو را جهت انجام بازرسی تخصصی به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل نمودند.



وی افزود: در بازرسی تخصصی به عمل آمده از خودرو‌ی توقیفی 131 کیلو و 160 گرم تریاک کشف و ضبط شد.