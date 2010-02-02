به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در نشست با مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی لرستان با اشاره به ابعاد شخصیتی امام، اظهار داشت: بدون شک امام خمینی یک شخصیت جامع، کامل و اسوه و الگو در تمام جهان است.

وی با بیان اینکه سیاستمداران، رهبران و اندیشمندان دنیا از شخصیت امام الگو می گیرند، خاطر نشان کرد: این افراد از قاطعیت، سیاست، کیاست، رهبری، محبوبیت، ایمان و هدایتگری امام الگو گیری می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: همچنین سیاستمداران و رهبران دنیا از ابعاد شخصیتی فردی، سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی امام خمینی اسوه می گیرند.

ضرورت توجه به شخصیت امام خمینی در شعاع جهانی و الهی

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ابعاد شخصیتی امام را باید در شعاع جهانی و الهی دید نه تنها در گستره ایران، عنوان کرد: شخصیت امام را باید با یک دید وسیع و جامع مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به ویژگی های شخصیتی برجسته امام، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های شخصیتی و برجسته امام خمینی(ره) زمانشناسی، آگاهی و شناخت نسبت زمان بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه زمانشناسی امام در آن سالها باعث دگرگونی سرنوشت کشور ایران شد، یادآور شد: امام با آگاهی و شناخت زمان حرکت مسیر تاریخ ایران را عوض کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه تغییر در مسیر حرکت تاریخ کار هر کسی نیست، خاطر نشان کرد: این هنر امام خمینی تاریخ بشریت را عوض کرد و حرکت و نهضت اسلامی را به پیش برد.

شناخت "لحظه" برای همه مسئولان ضروری است

وی با تاکید بر اینکه شناخت لحظه ها برای همه انسانهای انقلابی و مسئولین ضروری است، بیان داشت: همه مسئولین باید مطابق با لحظه ها تصمیم گیری، موضع گیری و اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به دیگر ویژگی های برجسته امام، یادآور شد: یکی دیگر از ابعاد شخصیتی و برجسته امام مردم شناسی و اعتقاد صمیمانه و راسخ نسبت به مردم بود.

حجت الااسلام میرعمادی با بیان اینکه ارتباط بین مردم و امام و پیوند میان این دو باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، عنوان کرد: امام به مردم عشق می ورزید و خود را خدمتگذار مردم می دانست.

وی با بیان اینکه امام همیشه به مسئولان تاکید می کردند که خود را خدمتگذار مردم بدانند، خاطر نشان کرد: امام با دو بال توکل بر خدا و اعتماد به مردم توانست انقلاب اسلامی ایران را پایه گذاری کند.

پشتیبانی و حمایت مردم، سرمایه عظیم انقلاب

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه سرمایه عظیمی که خدای متعال به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داده پشتیبانی و حمایت مردم از این نظام بوده است، عنوان کرد: این حمایت و پشتیبانی مردم بعد از 31 سال نه تنها کم نشده بلکه پررنگ تر و قوی تر نیز شده است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری و حضور پررنگ مردم در آن بیان داشت: انتخابات ریاست جمهوری با حضور بیش از 40 میلیون ایرانی پشتوانه و سرمایه عظیمی برای نظام جمهوری اسلامی بود.

وی ادامه داد: همچنین حضور مردم در راهپیمایی های 13 آبان، 16 آذر و مهم تر از این در راهپیمایی میلیونی و عظیم نه دی در کشور به مانند یک حماسه ماندگار در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.

مسئولان در جهت خدمت و اعتماد مردم حرکت کنند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئولان تا می توانند در جهت خدمت و اعتماد مردم حرکت کنند، یادآور شد: باید اعتماد و رضایت مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ شود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به دیگر ابعاد شخصیتی برجسته امام خاطر نشان کرد: یکی دیگر از ابعاد شخصیتی برجسته امام دشمن شناسی و بصیرت و هوشمندی امام نسبت به دوست و دشمن نظام بود.

دشمن شناسی مهم ترین و حیاتی ترین مسئله در هر نهضتی است

وی با تاکید بر اینکه در هر نهضتی دشمن شناسی مهم ترین و حیاتی ترین مسئله می باشد، عنوان کرد: اگر انقلاب و نهضتی می خواهد سالم بماند باید دوست و دشمن خود را شناسایی کند و در غیر این صورت آن انقلاب تضعیف خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: دشمنان ایران در طول این 31 سال هم در درون کشور و هم در بیرون علیه ایران حرکت کرده اند که خوشبختانه همیشه در این زمینه با شکست مواجه شده اند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر اساس تفکر و اندیشه های امام پایه گذاری شده است، بیان داشت: امروز حفظ تفکر امام و احیای تفکر و اندیشه اسلام و اهل بیت یکی از مهم ترین وظایف ما می باشد.

بارزترین اندیشه امام اصل ولایت فقیه بود

وی با تاکید بر اینکه بارزترین اندیشه امام اصل ولایت فقیه و استکبارستیزی بوده است، عنوان کرد: مشخصه اصلی انقلاب ما حفظ و صیانت از اصل ولایت فقیه و مبارزه علیه باطل است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به دیگر ابعاد شخصیتی امام خمینی، خاطر نشان کرد: قانون گرایی و عدالت اجتماعی و توجه به اسلام ناب از دیگر ابعاد شخصیتی امام می باشد.

حجت لااسلام میرعمادی خواستار برگزاری باشکوه جشن های دهه فجر شد و یادآور شد: در برنامه های دهه فجر باید تبیین اندیشه ها و آرمانهای حضرت امام خمینی مورد نظر قرار گیرد.