آيت الله سيستاني، 2 تا 3 هفته ديگر به عراق بازخواهد گشت

سيد مرتضي كشميري ادامه داد: آيت الله سيستاني همچنان تحت نظر پزشكان قرار دارد و بررسي هاي پزشكي نتايج اوليه را نشان داد كه نيازي به اجراي عمل جراحي قلب بر ايشان وجود ندارد.

نماينده آيت الله سيستاني در لندن ادامه داد: اما بررسي هاي پزشكي درناحيه قلب، شريانها و ريه هاي ايشان ادامه دارد.

كشميري ضمن درخواست دعا همه مسلمانان براي سلامتي آيت الله سيستاني افزود: امروز نيز يك هيات عالي پزشكي از ايشان ديدار و بررسي هاي ديگري را براي كسب اطمينان لازم به عمل خواهند آورد.

يادآورمي شود آيت الله سيستاني در روز 16 ماه جاري براي درمان از عراق به بيروت و از آنجا به لندن منتقل شدند.