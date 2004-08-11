سيد مرتضي كشميري ادامه داد: آيت الله سيستاني همچنان تحت نظر پزشكان قرار دارد و بررسي هاي پزشكي نتايج اوليه را نشان داد كه نيازي به اجراي عمل جراحي قلب بر ايشان وجود ندارد.
نماينده آيت الله سيستاني در لندن ادامه داد: اما بررسي هاي پزشكي درناحيه قلب، شريانها و ريه هاي ايشان ادامه دارد.
كشميري ضمن درخواست دعا همه مسلمانان براي سلامتي آيت الله سيستاني افزود: امروز نيز يك هيات عالي پزشكي از ايشان ديدار و بررسي هاي ديگري را براي كسب اطمينان لازم به عمل خواهند آورد.
يادآورمي شود آيت الله سيستاني در روز 16 ماه جاري براي درمان از عراق به بيروت و از آنجا به لندن منتقل شدند.
نماينده آيت الله سيستاني در لندن در گفتگو با "مهر"
آيت الله سيستاني، 2 تا 3 هفته ديگر به عراق بازخواهد گشت
نماينده آيت الله سيستاني در لندن در گفتگويي با خبرگزاري"مهر" ضمن رضايت بخش خواندن حال عمومي آيت الله سيستاني، از بازگشت ايشان در دو تا سه هفته آينده به نجف خبر دادند.
سيد مرتضي كشميري ادامه داد: آيت الله سيستاني همچنان تحت نظر پزشكان قرار دارد و بررسي هاي پزشكي نتايج اوليه را نشان داد كه نيازي به اجراي عمل جراحي قلب بر ايشان وجود ندارد.
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