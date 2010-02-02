توانمندی نیروی دریایی ارتش در دریانوردیهای دوربرد منحصر بفرد است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر سرلشکر عطاء الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم استقبال از چهارمین ناوگروه اعزامی به خلیج عدن در جمع خبرنگاران گفت: ناوگروه چهارم پس از انجام ماموریت های محوله و به اهتزار در آوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی و نشان دادن توانمندی های نیروی دریایی ارتش در برقراری امنیت خطوط کشتیرانی و اسکورت کشتی های تجاری به میهن بازگشت.

سرلشکر صالحی خاطرنشان کرد: انجام ماموریتهای اینچنینی که هزاران کیلومتر دورتر از مبدا توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام می شود در بین دیگر کشورها منحصر بفرد و قابل تحسین است.

فرمانده ارتش بیان داشت: توانمندی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهایی که در خلیج عدن به اجرای ماموریت می پردازند به این جهت منحصر بفرد و استثنایی است که کشورهای دیگر این عملیات را در قالب یک ائتلاف و فرماندهی مشترک و برخورداری از خدمات کشورهای حاشیه ای استفاده می کنند.

وی اذعان داشت: ناوگروه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که جهت برقراری امنیت خطوط کشتیرانی ایران عازم منطقه خلیج عدن شده بودند متکی به مبدا و فرماندهی مستقل بودند و نسبت به دیگر کشورها از محدودیت هایی برخوردار هستند.

سرلشکر صالحی افزود: هم اکنون پنجمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش در آبهای خلیج عدن در حال انجام ماموریت های محوله است که پس از پایان ماموریت ناوگروه بعدی جهت تامین امنیت کشتی های تجاری ایران به این منطقه اعزام خواهد شد.