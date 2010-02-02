رزمایش بزرگ ولایت در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار حسین رحیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: رزمایش بزرگ ولایت برای اولین بار است که در این استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رزمایش با حضور هزاران نفر از پرسنل نیروی انتظامی برگزار می شود، خاطر نشان کرد: رزمایش ولایت در راستای همراهی و حمایت نیروی انتظامی استان لرستان از ولایت فقیه برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به برنامه های طراحی شده در این رزمایش عنوان کرد: در این رزمایش سناریوهای مختلفی که به نوعی مرتبط با برنامه ها و فعالیت های نیروی انتظامی است ارائه و تمرین خواهد شد.

سردار رحیمی با بیان اینکه همچنین در حال حاضر این رزمایش در سایر شهرستانهای استان نیز در حال تمرین است، خاطر نشان کرد: رزمایش بزرگ ولایت 29 بهمن ماه سال جاری در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: رزمایش بزرگ ولایت به مدت دو روز در کنار دریاچه کیو خرم آباد برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اهداف برگزاری رزمایش بزرگ ولایت در لرستان خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این رزمایش خارج کردن پرسنل و کارکنان نیروی انتظامی از روزمرگی و ایجاد روحیه نوآوری، پویایی و تحول در آنها است.

سردار رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح انضباط بخشی و انسجام بخشی وضعیت شهر ها بیان داشت: مرحله جدید اجرای این طرح در مرکز استان شروع شده است.

وی با بیان اینکه اجرای مرحله جدید این طرح در خرم آباد از میدان بسیج شروع شده است، عنوان کرد: اجرای این طرح در ادامه از خیابان امام حسین و علوی شروع شده و به میدان عدالت ختم خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در راستای اجرای طرح انضباط بخشی و انسجام بخشی وضعیت شهر های استان تعدادی از صنوف متخلفی که با ایجاد سد معبر قوانین ومقرارت را رعایت نکرده اند پلمپ شده اند.