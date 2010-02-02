به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: این دوره از مسابقات از چهاردهم بهمن‌ماه به میزبانی استان قم در سالن اجتماعات امامزاده علی‌ابن‌جعفر(ع) برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات 130 نفر شرکت کرده‌اند که در دو بخش برادران و خواهران پیگیری خواهد شد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در خصوص افتتاحیه این دوره از مسابقات گفت: مراسم افتتاحیه مسابقات خواهران ساعت 19 چهارشنبه 14 بهمن ماه در سالن اجتماعات علی‌ابن جعفر(ع) و مراسم افتتاحیه برادران نیز در سالن اجتماعات برادران برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام ناظمی اظهارداشت: این مسابقات به صورت منطقه‌ای ویژه دو استان تهران و قم برگزار می‌شود که نفرات برتر در هر رشته به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.



وی در خصوص مراسم اختتامیه این مسابقات نیز گفت: مراسم اختتامیه سی‌ودومین دوره مسابقات منطقه‌ای قرآن کریم اوقاف نیز 16 بهمن ماه در تالار قدس مدرسه امام خمینی قم برگزار می‌شود.

