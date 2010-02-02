۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

از روز چهارشنبه در قم؛

سی‌ودومین دوره مسابقات منطقه‌ای قرآن کریم در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری سی‌و‌دومین دوره مسابقات منطقه‌ای قرآن کریم به میزبان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: این دوره از مسابقات از چهاردهم بهمن‌ماه به میزبانی استان قم در سالن اجتماعات امامزاده علی‌ابن‌جعفر(ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات 130 نفر شرکت کرده‌اند که در دو بخش برادران و خواهران پیگیری خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در خصوص افتتاحیه این دوره از مسابقات گفت: مراسم افتتاحیه مسابقات خواهران ساعت 19 چهارشنبه 14 بهمن ماه در سالن اجتماعات علی‌ابن جعفر(ع) و مراسم افتتاحیه برادران نیز در سالن اجتماعات برادران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ناظمی اظهارداشت: این مسابقات به صورت منطقه‌ای ویژه دو استان تهران و قم برگزار می‌شود که نفرات برتر در هر رشته به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

وی در خصوص مراسم اختتامیه این مسابقات نیز گفت: مراسم اختتامیه سی‌ودومین دوره مسابقات منطقه‌ای قرآن کریم اوقاف نیز 16 بهمن ماه در تالار قدس مدرسه امام خمینی قم برگزار می‌شود.

