اولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای بانوان گلستان افتتاح شد

ابوطالب جلالی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این مرکز با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد با دو هزار و 200 متر مربع فضای آموزشی و اداری احداث شده که شامل 10 کارگاه آموزشی است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت زن در جامعه زمانی به نتیجه می رسد که از تداوم و ثبات لازم برخوردار باشد و لازمه این تداوم، وجود بستر آموزشی مناسب و فضای یادگیری عملی با هدف دسترسی به توسعه پایدار است.

وی اظهار داشت: هم اکنون در خصوص آموزش رشته هایی چون طراحی معماری داخلی، پرورش ماهیان آکواریومی، تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات، کارگاه مهارتهای پیشرفته، تراش شیشه و کریستال، قلم زنی، کیف دوزی و شیشه فیوزینگ در حال تصمیم گیری هستیم.

جلالی همچنین از طرح توسعه کارگاههای آموزشی و خوابگاه و رستوران مرکز آموزش فنی و حرفه ای گنبد در دهه فجر خبر داد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان بیان داشت: به منظور ارتقاء کیفی آموزشها و ایجاد ظرفیت لازم با هدف بهره مندی روستاییان و مناطق محروم و دورافتاده از آموزش های فنی و حرفه ای خوابگاه شبانه روزی کارآموزان و رستوران این مرکز با هدف تأمین نیازهای رفاهی آنان افتتاح می شود.