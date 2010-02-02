تبریز به فاصله یک دقیقه دو بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز بر اساس اعلام مسئولان محلی کانون این زلزله شهرستان بستان آباد در حوالی 65 کیلومتری جنوب شرقی تبریز اعلام شده است و زلزله بعدی نیز به فاصله یک دقیقه در همان مکان به وقوع پیوسته است.

رجب عباسیان فرماندار بستان آباد به خبرنگار مهر گفت: شدت این زمین لرزه 4.8 ریشتر و کانون آن بخش مرکزی این شهرستان بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تلفات جانی و مالی احتمالی نرسیده است، افزود: پیش بینی می شود روستاهای اطراف این شهرستان دچار خساراتی شده باشند.

فرماندار بستان آباد گفت: جلسه فوق العاده ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان تشکیل شده و اکیپهای این ستاد به مناطق روستایی اعزام شده اند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.