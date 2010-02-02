اجرای سمفونی صلح و امید در اروپا مثبت بود/ وضعیت بودجه وزارت ارشاد

سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد صبح امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در جمع خبرنگاران، درباره فعالیت‌های وزارتخانه متبوعش در امور فرهنگی مربوط به خارج از کشور، گفت: فعالیت رایزنی‌های فرهنگی ایران منحصر به ایرانیان خارج از کشور نیست اگر چه بخشی از این فعالیت‌ها از جمله ترویج زبان فارسی و برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی مختص آنهاست.

موسسه فرهنگی اکو فعالتر از گذشته شده است

وی یکی دیگر از اهداف اینگونه فعالیت‌ها را حفظ ارتباط نسل سوم و وجوانتر ایرانیان خارج با زبان مادری‌شان (فارسی) عنوان کرد و افزود: ما در ایام دهه فجر هفته‌های فرهنگی و نیز هفته‌های فیلم را در حدود 30 کشور برگزار می‌کنیم و بنا داریم آنها را در آینده هم گسترش دهیم چون هنرمندان ما این توان را دارند که در همه جای جهان مطرح شوند و باید وزارت ارشاد زمینه اینگونه ارتباط‌ها و پیوندها را فراهم کند و بعد از آن بخش خصوصی خودش وارد عرصه می‌شود.

حسینی اضافه کرد: ما در حوزه کشورهای همسایه هم این توجهات را داریم و موسسه فرهنگی اکو الان فعالتر از گذشته شده و با توجه به اینکه سال جاری میلادی (2010) سال نزدیکی فرهنگهاست و اینکه ما مشترکات فراوانی با دیگر کشورها داریم، لذا می‌توانیم فعالیت‌ها را گسترش دهیم.

وزیر ارشاد همچنین گفت: آنچه که نوشته نویسندگان داخلی و مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی ما باشد، در خارج از کشور هم می‌تواند علاقه‌مندان فراوانی داشته باشد، مورد حمایت ماست و ما باید با جاذبه‌های افزونتر ارائه شود.

بودجه فرهنگی در بحث تملک دارایی‌ها محقق شده است

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص بودجه وزارت ارشاد برای سال 1389، گفت: بحث بودجه فرهنگ در وزارت ارشاد خلاصه نمی‌شود و ما تنها بخشی از وظایف فرهنگی را بر عهده دارد و در مجموع بودجه بخش فرهنگ آنگونه که من شنیدم، محقق شده است.

حسینی اضافه کرد: البته بودجه وزارت ارشاد در بحث تملک دارایی‌ها صد در صد محقق شده اما در بحث جاری اینگونه نیست. در نهایت مجلس باید این بودجه را تصویب کند و ما هم در انتظار نظر مجلس هستیم اما با رویکرد خوب نمایندگان، امیدواریم فعالیت‌هایمان را گسترش دهیم.

اجرای سمفونی صلح و امید در اروپا مثبت بود

وزیر ارشاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره ارزیابی‌اش از اجرای سمفونی صلح و امید در چند کشور اروپایی، گفت: این سمفونی که هفته گذشته در 5 کشور اروپایی برگزار شد، از جمله این برنامه‌های فرهنگی وزارت ارشاد در خارج از کشور است. اجرای این سمفونی در مجموع مثبت بود و علیرغم اینکه بعضی‌ها از ابتدا مخالفت می‌کردند و می‌گفتند که این کار نباید انجام شود، خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شده است.

وی افزود: البته در بعضی از کشورها افرادی خواستند که مانع شوند اما فکر می‌کنم در مجموع مفید بوده و توانسته بخش کوچکی از توان هنرمندان ما را ارائه کند و انشاءا‌لله در آینده هم بتوانیم از این دست فعالیت‌ها انجام دهیم.

انتصاب افراد متناسب با میزان آشنایی‌شان با مسئولیت‌هاست

حسینی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتصاب فردی جوان در سمت مدیریت اداره کتاب این وزارتخانه که سابقه تالیفی هم در کارنامه او دیده نمی‌شود، گفت: ما کسی را منصوب نکرده‌ایم که سابقه نداشته باشد و معمولاً افرادی را که با مسئولیتشان آشنایی دارند، انتخاب می‌کنیم.