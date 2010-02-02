گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه خراسان شمالی گفت:42 روحانی طرح هجرت در این استان مشغول به فعالیت هستند. حجت الاسلام ابراهیم یاری در جلسه شورای طرح هجرت خراسان شمالی افزود: این تعداد روحانی در زمینه طرح هجرت در روستاها و مناطق مختلف خراسان شمالی مشغول به فعالیت و تبلیغ آموزه های دینی هستند. وی اظهار داشت: از این تعداد روحانی 10روحانی در بجنورد، شش روحانی در شیروان، پنج روحانی در جاجرم، 9روحانی در اسفراین، هشت روحانی مانه و سملقان و 4چهار روحانی در فاروج مستقر شده اند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: نخستین جمعیت بانوان فرهیخته فعال در عرصه فرهنگ استان به میمنت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اعلام موجودیت کرد. حجت الاسلام صفر قربانپور با اعلام این مطلب افزود: 50 نفر از بانوان سراسر استان با دارا بودن مدارک کارشناسی ارشد و دکترا برای عضویت در این جمعیت شناسایی شدند. وی اظهار داشت: این جمعیت به منظور ایجاد هماهنگی و گسترش فعالیتهای بانوان فرهیخته و فعال در عرصه دینی استان و ترویج ارزشهای اسلامی اقدام به انجام برنامه های فرهنگی تبلیغی می کند.

- پرسنل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به همراه دیگر مسئولان شهرستان شاهرود در گلزار شهدای این شهر جهت تجدید میثاق با شهدای انقلاب اسلامی حضور یافتند. حجت الاسلام علی شکری، رئیس تبلیغات اسلامی زنجان در محل گلزار شهدای شاهرود در آیین تجدید میثاق با شهدای انقلاب که با حضور خانواده های شهدا و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، گفت: مسئولان باید هرچه توان دارند در این ایام به کار گیرند و با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نسل امروز را بیش از گذشته با آرمانهای امام و انقلاب آشنا کنند.

- به دعوت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، گردهمایی روحانیان و طلاب این استان در محل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد برگزارشد. در این گردهمایی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد وقوع انقلاب اسلامی ایران را نتیجه همراهی سه عنصر اسلام، مردم و رهبری دانست و گفت: بی توجهی به هریک از این سه عنصر موجب عدم پیشرفت و سست شدن در مسیر دستیابی به آرمانهای انقلاب است. حجت الاسلام محمدعلی صدوقی با اشاره به نقش مهم مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و توجه امام به مردم افزود: این توجه نشانگر این است که حرکت ما همواره باید به گونه ای باشد که مردم از اسلام، دین و نظام زده نشوند و همواره پشتیبان و حامی انقلاب باشند که بحمدالله این مهم را در طول سالهای پس از انقلاب به اثبات رسانده اند.

- مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از اعزام بیش از 200 مبلغ به مناطق مختلف استان همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد. حجت الاسلام علی کوثری نیا خاطرنشان کرد: تعدادی از این مبلغان از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مشهد هستند و تعدادی از مبلغان بومی و روحانیون مستقر و طرح هجرت خواهند بود که از تاریخ 12 بهمن تا 25 بهمن در خصوص انقلاب اسلامی و مناسبتهای دهه آخر صفر به تبلیغ خواهند پرداخت.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان، تحمل تداوم انقلاب برای دشمن را سخت‌تر از پیروزی در بهمن 57 عنوان کرد. حجت الاسلام جمال یاری با اشاره به نقش سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی کشور اظهار داشت: نگاه دقیق و کارشناسی نسبت به نیازهای فرهنگی استان، ارزیابی فرصتها و نگاه کارشناسی به تهدیدات از جمله کارهای مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از ترجمه صحیفه سجادیه به زبان کردی خبر داد. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری اظهارداشت: صحیفه سجادیه از جمله منابع غنی است که از لبان گوهر بار زین‌العابدین، سید السجادین علی بن الحسن امام سجاد(ع) ارائه شده است. وی افزود: صحیفه سجادیه از ظاهری آرام بخش و باطنی سازنده و روح بخش برخوردار است که هر خواننده‌ای را مجذوب و شیفته کلام امام سجاد (ع) کرده و او را در آسمان معرفت، عشق و انس با معبود پرواز می‌دهد.