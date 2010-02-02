۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

در دهه فجر؛

19 طرح تعاونی در استان سمنان به بهره برداری می رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان سمنان گفت: 19 طرح تعاونی به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر در استان سمنان به بهره ‌برداری می‌رسد.

رضاعلی جوادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 19 طرح تعاونی در بخش‌های مختلف اقتصادی در استان سمنان بهره‌برداری می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح‌ها با سرمایه‌ای بیش از141 میلیارد ریال در استان سمنان به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل تعاون استان سمنان ادامه داد: ‌از مجموع 141 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این طرح‌ها، 79 میلیارد ریال آن از محل آورده اعضاء و 62 میلیارد ریال آن از محل منابع تسهیلات بانکی تامین اعتبار شده است.

به گفته وی، با بهره‌برداری از این تعاونی‌ها، 914 نفر در این بخش در استان سمنان مشغول به کار خواهند شد.

جوادزاده اظهار داشت: همزمان با بهره‌برداری از این 19 طرح تعاونی، عملیات اجرای طرح‌های مسکن مهر شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و بخش سرخه آغاز خواهد شد.

مدیرکل تعاون استان سمنان یادآور شد: از 19 طرح قابل افتتاح در دهه فجر، هشت طرح در شهرستان شاهرود، پنج طرح در شهرستان دامغان، پنج طرح در شهرستان سمنان و یک طرح در شهرستان گرمسار است.

