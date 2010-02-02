خدمات درمانی رایگان به مددجویان شهری کمیته امداد گیلان ارائه می شود

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص 120 میلیون ریال اعتباربرای ارائه خدمات بستری رایگان به مدد جویان شهری دردهه مبارک فجر خبر داد و افزود: تمامی بیماران بستری شده در 25 بیمارستان دولتی طرف قرارداد این نهاد می توانند از این خدمات رایگان بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه بیماران خاص، قلبی و سرطانی ازخدمات درمانی رایگان کمیته امداد بهره مند هستند، اظهارداشت: ازابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیارد و 593 میلیون ریال برای ارائه خدمات درمانی رایگان به 500 بیمارخاص، قلبی وسرطانی هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ارائه خدمات درمانی به مددجویان روستای را ازمهترین دغدغه این نهاد عنوان کرد و یاد آورشد: علی رغم اینکه مددجویان روستای درچهارسال گذشته از پوشش خدمات بیمه درمانی کمیته امداد خارج شده اند، اما ازابتدای امسال تا کنون بیش از یک میلیارد و 571 میلیون ریال کمک هزینه درمانی به سه هزار و 414 مددجوی روستای پرداخت شده است.