گیلان 10 هزار کاراته کای سازمان یافته دارد

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر این تعداد جمعیت ورزشکار کاراته کا حدود هفت درصد جامعه ورزشی استان گیلان را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین به تشریح برنامه ها و تاریخچه هیئت کاراته در استان گیلان اشاره کرد و اظهار داشت: رشته ورزشی کاراته در استان گیلان از 34 سال پیش شکل گرفته و استاد "حسن تشکری" از بانیان و پایه گذاران کاراته در استان گیلان است.

رئیس هیئت کاراته گیلان در ادامه به برتری این ورزش و نبوغ جوانان گیلانی در ورزش کاراته اشاره کرد و افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط هیئت قبلی کاراته در استان گیلان طی چهار سال گذشته، این هیئت همیشه از هیئتهای برتر و ورزشکاران آن نیز از ورزشکاران برتر کشوری و جهانی بوده اند.

وی گفت: این جوانان توانسته اند مدالهای رنگین جهانی را به خود اختصاص دهند که از جمله "جاسم ویشگایی" یکی از این قهرمانان و ورزشکاران جهانی و از افتخارات این استان است.

اصغریان به کسب مدال و افتخارآفرینی توسط ورزشکاران کاراته کار استان اشاره کرد و افزود: تنها این ورزش است که همه ساله در مجامع بین المللی برای کشور و استان مدال می آورد در حالیکه در بسیاری از ورزشها که سرمایه گذاری های کلانی صورت می گیرد، این گونه افتخارات کسب نمی شود.

وی به مشکلات هیئتهای کاراته در استان اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل اساسی هیئتهای کاراته در سطح استان کمبود مکان و سالن ورزشی است.

رئیس هیئت کاراته گیلان همچنین گفت: از برنامه های این هیئت بازید مستمر از هیئتهای کاراته شهرستانهاست که بتوان از نزدیک با مسائل و مشکلات این ورزش آشنا شد.

وی به وضعیت بودجه این هیئت اشاره کرد و اظهار داشت: این هیئت تنها کمک ناچیزی از تربیت بدنی دریافت می کند و این کمک نمی تواند این هیئت را تقویت کند.

اصغریان با اعلام اینکه بر اساس مصوبات برنامه چهارم که قرار بود از محل دستگاه ها یک درصد از اعتبارات خود را صرف برنامه های ورزشی کنند، افزود: اگر خواستار ورزش خوب و جوانان را به ورزش سوق دهیم باید از کمکهای مالی برخوردار باشیم.

رئیس هیئت کاراته گیلان در ادامه ضمن تاکید بر اینکه گیلان یکی از پیشتازان ورزش کاراته است، اظهار داشت: راه اندازی "خانه کاراته" در استان گیلان امری ضروری است.