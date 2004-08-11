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۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۲۱

اتحاديه عرب خواستار توقف استفاده از زور در عراق شد

درپي ادامه خشونتها درشهرهاي جنوبي عراق،اتحاديه عرب امروز چهارشنبه خواستار توقف استفاده از زور در عراق شد و درهمان حال طرفهاي درگير درعراق را به آرامش و گفتگو فرا خواند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، حسام زكي سخنگوي عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب با بيان اين مطلب افزود :  دبيركل از طرف هاي  درگير در عراق مي خواهد در جهت آرامش و ثبات و ازسرگيري مذاكره بدور از استفاده  از هرگونه زور تلاش كنند .

وي افزود: دبير كل اتحاديه عرب با نگراني بسيار زياد اخبار حوادث ودرگيريهاي كه روزانه زندگي دهها تن ازمردم عراق بويژه مردم شهر نجف را به كام مرگ مي كشاند دنبال مي كند ومعقتد است اين درگيري ها به نفع مردم عراق و هيچ كشور ديگري نيست .

به گفته حسام زكي، شرايط بحراني كه عراق درآن بسر مي برد گفتگوي سياسي تنها ابزار مناسب براي قراردادن اين كشوردرمسير صحيح و خروج نيروهاي نظامي خارجي از اين كشوراست.

براساس آمارمنتشر شده از سوي وزارت بهداشت عراق ظرف 24 ساعت گذشته تاكنون، درجريان درگيري نيروهاي آمريكايي با نيروهاي جيش المهدي وابسته به مقتدي صدر درشهرهاي بغداد ، كوت، ميسان و ديوانيه دستكم 30 تن كشته و 219 تن ديگرنيز مجروح شدند.

سخنگوي وزارت بهداشت عراق گفت: موقعيت  وخامت اوضاع در شهر نجف همواره اجازه نمي دهد آماردقيق تلفات وخسارات ناشي از درگيري ها منتشر شود .

کد مطلب 102856

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