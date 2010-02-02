اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مسابقات فوتسال جام پیروان ولایت عاشقان اهل بیت (ع) در طبس پایان یافت.

در این سری از مسابقات که با شرکت 12 تیم و در دو گروه از تاریخ نوزدهم دی‌ماه سال جاری در محل سالن ورزشی شهید الاهی طبس آغاز شد، پس از انجام 34 بازی به ترتیب تیم‌های دبی‌اسپرت، آهن‌آلات اخوان‌ مهدوی و رستوران حرم رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان به هر یک از سرپرستان تیم‌های برتر توسط فرمانده نیروی انتظامی و رئیس اداره تربیت‌ بدنی شهرستان طبس کاپ قهرمانی و تقدیرنامه اهدا شد.

این مسابقات از سوی نیروی انتظامی شهرستان طبس و با همکاری اداره تربیت بدنی و هیئت فوتبال این شهرستان برگزار شد.

مسابقات قهرمانی فوتسال بانوان روستایی و عشایر منطقه 6 آغاز شد

مسابقات قهرمانی فوتسال بانوان روستایی و عشایری منطقه شش کشور در سالن 22 بهمن شهرستان صدوق یزد آغاز شد.

در این مسابقات تیم‌هایی از هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد شرکت دارند.

در بازی‌هایی که عصر دیروز انجام شد، خراسان جنوبی بدون گل در مقابل پنج گل یزد مغلوب شد، کرمان با 6 گل از سد سیستان و بلوچستان با دو گل گذشت، یزد 7 بر 3 هرمزگان را برد و خراسان جنوبی بدون گل در مقابل دو گل کرمان مغلوب شد.

پیگیری مسابقات لیگ برتر باشگاه‌ های استان یزد

مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های استان یزد با بازی تیم‌های اداره کل راه‌آهن شرق و شفق اردکان در محل ورزشگاه شرکت زغالسنگ طبس پیگیری شد.

در این مسابقه تیم شفق اردکان با نتیجه سه بر صفر تیم اداره کل راه‌آهن شرق را شکست داد.

مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های استان یزد در دو گروه چهار و پنج تیمی، متشکل از تیم‌های اداره کل راه آهن شرق (طبس)، شفق اردکان، کافه ترانزیت رضوان‌شهر (صدوق)، شهرداری میبد، آزادگان نعیم‌آباد یزد، هیئت والیبال زارچ، همیاران‌سازان تفت، لبنیات اعلای ابرکوه و روستایی عشایری خاتم برگزار می‌شود.

تیم قهرمان این سری از مسابقات به‌عنوان نماینده استان یزد برای شرکت در مسابقات زیرگروه کشور معرفی خواهد شد.

مسابقه دو رهروان شهدا در طبس برگزار می‌ شود

این مسابقه به مناسبت ایام ‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی، در تاریخ 18 بهمن و در سه گروه سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می ‌شود.

بنابر اعلام اداره تربیت بدنی شهرستان طبس به سه نفر برتر این مسابقه سکه طلا و به تعدادی از سایر شرکت‌ کنندگان به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه، لازم است به‌ منظور ثبت ‌نام به آموزشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

نتایج مسابقات کبدی المپیاد ایرانیان در روز دوم اعلام شد

مسابقات کبدی المپیاد ایرانیان در بخش بانوان پیگیری شد و در دومین روز این بازی‌ها نتایج ذیل به دست آمد: در گروه الف: سیستان و بلوچستان 32 --- قزوین 29، اصفهان 44 ---- کهگیلویه و بویراحمد 17، تهران 34 ---- آذربایجان غربی 11، سیستان و بلوچستان 34 ---- اصفهان 17، قزوین 29 ---- تهران 28، کهگیلویه و بویراحمد 33 ---- آذربایجان غربی 16.

در گروه ب نیز این نتایج حاصل شد: یزد 31 ---- کرمانشاه 17، گلستان 35 ---- خوزستان 30، خوزستان 36 ---- همدان 27، گلستان 42 ---- کرمانشاه 14.