خط پرواز کرمان - کرمانشاه راه اندازی شد

سید عبدالمجید روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از راه اندازی خط پروازی کرمان - کرمانشاه خبر داد و گفت: با راه اندازی این خط پروازی پل هوایی بین شرق و غرب کشور راه اندازی شد.

وی افزود: با راه اندازی این پرواز بخصوص زائران کرمانی برای سفر به مراکز سهرهای متبرکه عراق با سهولت بیشتر به این سفر خواهند پرداخت.

وی همچنین گفت: به مناسبت دهه فجر پس از 31 سال مجددا حمل ونقل هوایی از شیراز به کرمان و بالعکس از فرودگاه بین المللی کرمان انجام می شود.

روح الامینی گفت: از 20 بهمن ماه سال جاری خطوط پروازی شیراز – کرمان و کرمان – کرمانشاه و بالعکس انجام می شود تا پل رفت وبرگشت هوایی شرق وغرب کشور عملیاتی شود.

مدیرکل فرودگاه های استان گفت: برابر برنامه تنظیم شده این پروازها سه شنبه و جمعه هر هفته با هواپیمای فوکر 100 از شیراز به کرمان و از کرمان به کرمانشاه و بالعکس انجام خواهد شد.

