جایزه کتاب سال امسال هم "داستان برگزیده" ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی‌های فراوان اعضاء جدید هیئت داوران بخش داستان بیست و هفتمین جایزه کتاب سال، این افراد به هیچ داستان بلند (یا رمانی) که شایسته معرفی به عنوان اثر برگزیده این جایزه باشد، دست نیافتند.

چند روز پیش علی اوجبی دبیر این جایزه در گفتگویی با مهر، خبر از معرفی یک اثر برگزیده در حوزه شعر داده و گفته بود: درباره بخش داستان فعلاً اظهار نظر نمی‌کنم و می‌خواهم نتیجه این رشته برای همگان غیر قابل پیش‌بینی باقی بماند.

تکرار مستمر این اتفاق در چند سال اخیر، دبیرخانه جایزه کتاب سال را به صرافت بازبینی آئین‌نامه آن انداخت و این آئین نامه بازبینی‌شده قرار است به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

بر اساس این گزارش، داوری در تمامی 68 گروه جایزه کتاب سال به پایان رسیده و بیبش از 33 اثر برگزیده و 37 اثر شایسته تقدیر آن مشخص شده‌اند. در این دوره از جایزه بیش از 18 هزار کتاب بررسی شده است.

مراسم پایانی بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی از ساعت 15 تا 17 دوشنبه هفته آینده 19 بهمن با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.