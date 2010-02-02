بهره برداری از 108 طرح مخابراتی در گلستان آغاز شد

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرحها 84 میلیارد ریال هزینه شده است.

غلامرضا عرب هاشمی اظهار داشت: از مجموع این طرحها، هشت طرح با یک میلیارد و 370 میلیون ریال در شهرستان آق قلا بهره برداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرحهای آی سی تی در روستاهای آق قبر، اتحاد یک و دو، گوگ تپه و وکیلی یلقی و توسعه و تقویت ترانمیش در روستای سالیان و شهر انبارالوم از جمله طرحهاست.

عرب هاشمی از برتری این شرکت در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز خبر داد و گفت: برنامه ریزی، تلاش در جهت ایجاد فضای مناسبی در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز به خصوص اجرای برنامه های فرهنگی همانند برگزاری مسابقات نماز برای کارکنان و خانواده آنان، برگزاری جشن تکلیف برای فرزندان همکار و .... را از اهم فعالیتهای ستاد اقامه نماز مخابرات استان در سال 87 دانست.

حدود یک میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه در گلستان وجود دارد.