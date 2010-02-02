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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

بهره برداری از 108 طرح مخابراتی در گلستان آغاز شد

بهره برداری از 108 طرح مخابراتی در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با دومین روز از دهه فجر بهره برداری از 108 طرح مخابراتی در مناطق مختلف گلستان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرحها 84 میلیارد ریال هزینه شده است.

غلامرضا عرب هاشمی اظهار داشت: از مجموع این طرحها، هشت طرح با یک میلیارد و 370 میلیون ریال در شهرستان آق قلا بهره برداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرحهای آی سی تی در روستاهای آق قبر، اتحاد یک و دو، گوگ تپه و وکیلی یلقی و توسعه و تقویت ترانمیش در روستای سالیان و شهر انبارالوم از جمله طرحهاست.

عرب هاشمی از برتری این شرکت در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز خبر داد و گفت: برنامه ریزی، تلاش در جهت ایجاد فضای مناسبی در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز به خصوص اجرای برنامه های فرهنگی همانند برگزاری مسابقات نماز برای کارکنان و خانواده آنان، برگزاری جشن تکلیف برای فرزندان همکار و .... را از اهم فعالیتهای ستاد اقامه نماز مخابرات استان در سال 87 دانست.

حدود یک میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه در گلستان وجود دارد.

کد مطلب 1028574

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