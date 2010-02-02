متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 27500 الی 35000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و برنج داخله درجه دو اندکی افزایش یافت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. در گروه حبوب، قیمت لوبیا سفید کاهش جزئی ولی بهای نخود، عدس، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انگور عرضه نمی شد و انار عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشیهای سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی و لیمو ترش اندکی کاهش ولی بهای سایراقلام این گروه افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی اندکی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در این هفته قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزایش یافت.

بهای گوشت گوسفند نسبت به هفته قبل ثابت بود. در هفته مورد بررسی، قمیت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی افزایش داشت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه معادل 15.2 درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 0/3 درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک معادل 2/0 درصد و برنج داخله درجه دو 4/0 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. در گروه حبوب قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی ثابت بود. بهای لوبیا سفید معادل 4/0 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 0/1 درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل 7/0 درصد و لیمو شیرین 2/0 درصد نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1/0 درصد تا 9/7 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی معادل 2/0 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 7/0 درصد تا 10/8 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند ثابت بود. بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 1/2 درصد و گوشت مرغ 4/1 درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت قند معادل 9/1 درصد، شکر 3/2 درصد، چای خارجی 2/3 درصد، روغن نباتی جامد 2/2 درصد و روغن نباتی مایع 3/0 درصد افزایش داشت.