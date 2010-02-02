رسیدگی به بسیاری از مشکلات روستاهای شهرستان کرج عملی نشده است

حمید خدایار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: سالهاست که شعارها و وعده های متعددی برای حل معضلات عدیده روستاهای شهرستان کرج به ویژه بخش اشتهارد از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی داده شده اما به صورت عملی، اقدام خاصی صورت نمی پذیرد.

وی با اشاره به مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها ادامه داد: جوانان روستایی در روستاهای کرج حتی از داشتن یک توپ یا زمین خاکی و حداقل امکانات ضروری محروم هستند که این امر سبب ترغیب روستاییان به مهاجرت به شهرها می شود.

این مسئول بیان کرد: کمبود آب شرب روستایی از دیگر مشکلات برخی از روستاهای کرج از جمله همه روستاهای بخش اشتهارد است و باید به این امر رسیدگی شود.

وی عنوان کرد: بدون ایجاد امکانات اولیه زندگی در روستا نمی توان از مهاجرت جوانان روستایی به شهرها جلوگیری کرد.

خدایار اظهار داشت: برخی از روستاهای بخش اشتهارد فاقد طرح هادی هستند و برخی دیگر برغم برخورداری از بافت و طرح هادی فاقد کاربری هستند.

تمام روستاهای اشتهارد کرج در زمینه طرح هادی مشکل دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: تمام روستاهای بخش اشتهارد از جمله جارو، ایپک، رحمانیه، مرادتپه، سرحدآباد، فخرآباد و مختارآباد یا طرح هادی ندارند یا نیاز به بازنگری طرح هادی دارند.

این مسئول افزود: بدون وجود طرح هادی قابل اجرا و بروز نمی توان فعالیتی در روستا انجام داد و مسئولان ذیربط از قبیل بنیاد مسکن باید هر چه سریعتر در خصوص رفع مشکلات طرح هادی روستاییان اقدام کنند.

وی اضافه کرد: رسیدگی سریع به مشکلات روستاهای کرج باعث می شود از صدمات جدی به ساختار اجتماعی و عمرانی روستاها جلوگیری شود.