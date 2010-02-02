یک ساختمان در اثر گودبرداری غیر اصولی فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، درباره این حادثه که شب گذشته رخ داده است فرمانده آتشنشانان ایستگاه 22 گفت: خاکبرداری و گودبرداری این محل باعث خالی شدن پی ساختمان مجاور آن شده و به دنبال آن دیوار ضلع غربی متصل به آشپزخانه ساختمان مجاور نیز ریزش کرده بود.
اسماعیل بازوزاد افزود: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از افراد حاضر در محل حادثه و همچنین ساکنان ساختمان آسیبی نرسید.
علت ریزش ساختمان مذکور گودبرداری غیر اصولی و عدم شمعبندی مناسب دیوارهای جانبی آن ذکر شده است.
آتشنشانان پس از بررسی موقعیت و قطع انشعاب گاز شهری و برق، همه ساکنان را از محل خارج کردند.
نظر شما