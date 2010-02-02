124 پروژه در شاهرود به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مجتبی رحیمی ظهر سه شنبه در نشستی با مسئولان شهرستان شاهرود گفت: این پروژه ها با 315 میلیارد ریال در بخش های راه و ترابری، تربیت بدنی، آب و برق، مخابرات و ... به بهره برداری می رسد.
وی افزود: شهرستان با طرح های اجرای شده در سالهای اخیر در آستانه تحول عظیمی قرار گرفته است.
به گفته وی، عملیات اجرایی پنج پروژه در شهرستان شاهرود با اعتبار 11 میلیارد و 970 میلیون ریال در دهه فجر آغاز می شود.
وی با اشاره به اینکه حجم پروژه های انجام شده در این شهرستان در چند ساله گذشته به اندازه تمام پروژه های اجرا شده از اول انقلاب است، گفت: با اتمام پروژه ها زیرساخت های این شهرستان برای توسعه صنعتی، عمرانی و دانشگاهی تامین می شود.
رحیمی با اشاره به اینکه قبل انقلاب اکثر روستاهای این شهرستان برق نداشتند، گفت: تمام روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان از نعمت برق برخوردار هستند.
معاون استاندار سمنان به راه سازی های انجام شده در مناطق روستایی شهرستان اشاره کرد و گفت: با اجرای خط 48 اینچ و 56 اینچ لوله گاز آینده مطمئنی از نظر تامین گاز این شهرستان بوجود می آید.
وی یادآور شد: نیروگاه سیکل ترکیبی این شهرستان با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال دراین شهرستان در حال احداث است و عملیات احداث دوهزار و 500 واحد مسکن مهر در این شهرستان شروع شده است.
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