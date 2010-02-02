124 پروژه در شاهرود به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مجتبی رحیمی ظهر سه شنبه در نشستی با مسئولان شهرستان شاهرود گفت: این پروژه ها با 315 میلیارد ریال در بخش های راه و ترابری، تربیت بدنی، آب و برق، مخابرات و ... به بهره برداری می رسد.

وی افزود: شهرستان با طرح های اجرای شده در سالهای اخیر در آستانه تحول عظیمی قرار گرفته است .

به گفته وی، عملیات اجرایی پنج پروژه در شهرستان شاهرود با اعتبار 11 میلیارد و 970 میلیون ریال در دهه فجر آغاز می شود .

وی با اشاره به اینکه حجم پروژه های انجام شده در این شهرستان در چند ساله گذشته به اندازه تمام پروژه های اجرا شده از اول انقلاب است، گفت: با اتمام پروژه ها زیرساخت های این شهرستان برای توسعه صنعتی، عمرانی و دانشگاهی تامین می شود .

رحیمی با اشاره به اینکه قبل انقلاب اکثر روستاهای این شهرستان برق نداشتند، گفت: تمام روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان از نعمت برق برخوردار هستند.

معاون استاندار سمنان به راه سازی های انجام شده در مناطق روستایی شهرستان اشاره کرد و گفت: با اجرای خط 48 اینچ و 56 اینچ لوله گاز آینده مطمئنی از نظر تامین گاز این شهرستان بوجود می آید .

وی یادآور شد: نیروگاه سیکل ترکیبی این شهرستان با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال دراین شهرستان در حال احداث است و عملیات احداث دوهزار و 500 واحد مسکن مهر در این شهرستان شروع شده است.