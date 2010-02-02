به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عباس اسکندری قبل از روز سه‌شنبه در همایش تجلیل از مبلغان برتر اعزامی به دهه نخست محرم امسال با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی حاصل امر تبلیغ روحانیت شیعه است.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی شاهکار و هنر هنرمندی روحانیت شیعه است؛ یعنی ما اگر بخواهیم روحاینت شیعه را در یک تابلویی ترسیم کنیم و آن تابلو را به نمایش بگذاریم و روحانیت را معرفی کنیم یکی از تابلوهایی که می⁮توان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ترسیم کرد، به صحنه کشاندن توده⁮های مردمی، ایثار و گذشت و مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است.



وی انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا و مردم و به دنبال آن رهبر فرزانه انقلاب را برگ⁮های زرین تاریخ روحانیت شیعه دانست و گفت: این افتخارات را باید با عزت و اقتدار و سربلندی حفظ کنیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه از دل تبلیغ⁮ها، منبرها، بیدارگری⁮ها و بیان جنایات دستگاه ستمشاهی، این انقلاب اسلامی به وجود آمد، اظهار داشت: القاء و انتقال مفاهیم عظیم اسلامی و شیعی که برگرفته از افکار نورانی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود، انتقال روح ایثار و شهادت، بی⁮باکی و نترسی در برابر استکبار و دشمنان اسلام بالای منبرها و در قالب اعلامیه⁮ها صورت گرفت که منجر به حرکت عظیم مردمی شد.



وی گفت: قبل از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، مردم ما در برابر قدرت⁮های بزرگ منفعل بودند.



آتشفشان انقلاب خاموش شدنی نیست



حجت⁮الاسلام اسکندری در ادامه به بی⁮باکی⁮ها و هوشیاری⁮های امام خمینی(ره) و موضع⁮گیری⁮های جسورانه ایشان در مقابل رژیم شاهنشاهی اشاره کرد و افزود: این رشادت⁮های امام راحل به روحانیت منتقل شد و از طریق روحانیت به مردم انتقال پیدا کرد و آتشفشانی در جامعه ایجاد کرد که هر قدرتی که می⁮خواست به این آتشفشان نزدیک شود پر و بالش می⁮سوخت و نابود می⁮شد و هنوز هم این آتشفشان ادامه دارد.



وی افزود: این آتشفشان یک بار دیگر در 9 دی ماه امسال فوران کرد؛ چون مایه اولیه⁮اش معنویت و خدا و دین و دیانت و توسل به اهل بیت(ع) است آتشفسان خاموش شدنی نیست.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم تصریح کرد: این آتشفشان به شرطی همیشه فوران می⁮کند که انتقال مفاهیم دینی از سوی روحانیت شیعه به مردم متوقف نشود، یعنی مردم را دیندار، معتقد به نظام، امامت و ولایت و رهبری نگه داریم.



اسکندری با بیان اینکه نباید بگذاریم مردم نسبت به دین و نظام شبهه⁮ای داشته باشند، خاطرنشان کرد: اگر در ارتباط با دین و مسئله رهبری و ولایت فقیه شبهه⁮ای پیش آید دشمن به راحتی می⁮تواند این آتشفشان را خاموش کند.



وی تصریح کرد: فوران این آتشفشان به واسطه اشتیاق مردم ما به دین و رهبری است و این وظیفه روحانیت و مبلغان شیعه است که این اشتیاق را بیشتر کنند.



مبلغان در سخنرانی⁮ها افراط و تفریط نکنند



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم به افراط و تفریط⁮ها در بیان سخنرانی بر روی منبرها از سوی برخی مبلغان اشاره کرد و گفت: افراط این مسئله این است که برخی منبری⁮ها از اول تا آخر سخنان خود تحلیل⁮های سیاسی می⁮کنند و از بیان آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) و روشنگری نسبت به دین خودداری می⁮کنند. به ویژه گاهی اوقات مباحث سیاسی رنگ⁮های سیاسی به خود می⁮گیرد و این برای توده⁮های مردم جذابیت ندارد.



حجت⁮الاسلام اسکندری تصریح کرد: برخی از مبلغان هم حاضر نیستند بر روی منبر از اسلام و انقلاب و ولایت فقیه حرفی بزنند که این تفریط است.



وی با بیان اینکه مگر می⁮توانیم امروز کاری به رهبری نداشته باشیم و بدون رهبری زندگی کنیم گفت: اعتدال سخنرانی بر روی منبر این است که هم از دین، معنویت، اخلاق و احکام دینی سخن گفته شود و هم تحلیل منطقی و اصولی و با پشتوانه عقلی از انقلاب اسلامی و نظام و رهبری صورت گیرد تا روشنگری انجام شود و مردم در برخی گردنه⁮ها فریب نخورند.



امام خمینی(ره) به روحانیت آبرو داد



رئیس سازمان تبلیغات قم تصریح کرد: امام راحل به روحانیت شیعه آبرو دادند از این رو ما باید قدردان ایشان باشیم.



وی با اشاره به طرح موضوعاتی از سوی دشمنان برای ضربه زدن به دین اظهار داشت: در دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بلوک⁮های شرق و غرب دین را افیون جامعه می⁮دانستند و در اظهارنظرهای مارکسیست⁮ها عیناً این عبارت آمده بود که دین افیون جامعه است و حتی علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی را دین می⁮دانستند.



اسکندری خاطرنشان کرد: امام راحل این اوضاع را دگرگون کرد و نشان دادند که دین عالم پیشرفت و بالندگی و خروش ملت است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه شاه یک عنصر مفلوک و وامانده⁮ای بود که به وسیله قدرت⁮های بزرگ کوک می⁮شد، اظهار داشت: شاید برخی جوانان نمی⁮دانند که در آن زمان یک خاندان به دنبال امیال نفسانی خودشان بودند و پول⁮های نفت را خرج شب⁮نشینی⁮ها و عیاشی⁮های خودشان می⁮کردند، برای همین این موضوعات باید برای جوانان تشریح شود.



آماده فداکاری هستیم



وی با بیان این سئوال که چرا بعضی⁮ها هنوز نمی⁮خواهند بفهمند نعمت ولی فقیه یعنی چه؟ تصریح کرد: وجود مقام معظم رهبری نعمت بی⁮بدیلی است که هیچ چیزی را نمی⁮توان با ایشان مقایسه کرد. چه عنصری می⁮خواهیم پیدا کنیم که امروز در ساده زیستی، استفادن نکردن از بیت⁮المال، رشادت⁮، علم، هوشمندی، تیزبینی، قداست و بزرگ منشی مثل رهبر عزیز و فرزانه باشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: گاهی اوقات انسان باید خیلی بیگانه از حقائق و حواس پرت باشد که نتواند این مطلب را درک کند.



حجت⁮الاسلام اسکندری اظهار داشت: ما همه این برکات را از روحانیت و مرجعیت شیعه و به صورت خاص از جایگاه و منصب رسمی پذیرفته شده قانونی و شرعی ولایت فقیه می⁮دانیم و برای این هم آمادگی هر نوع فداکاری را برای حفظ و نگهداریش داریم.



در پایان این همایش از پنج نفر از مبلغانی که در دهه نخست ماه محرم بیشترین و بهترین فعالیت را داشتند قدردانی شد.