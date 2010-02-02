انقلاب اسلامی حاصل تبلیغ روحانیت شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از روز سهشنبه در همایش تجلیل از مبلغان برتر اعزامی به دهه نخست محرم امسال با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی حاصل امر تبلیغ روحانیت شیعه است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی شاهکار و هنر هنرمندی روحانیت شیعه است؛ یعنی ما اگر بخواهیم روحاینت شیعه را در یک تابلویی ترسیم کنیم و آن تابلو را به نمایش بگذاریم و روحانیت را معرفی کنیم یکی از تابلوهایی که میتوان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ترسیم کرد، به صحنه کشاندن تودههای مردمی، ایثار و گذشت و مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است.
وی انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا و مردم و به دنبال آن رهبر فرزانه انقلاب را برگهای زرین تاریخ روحانیت شیعه دانست و گفت: این افتخارات را باید با عزت و اقتدار و سربلندی حفظ کنیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه از دل تبلیغها، منبرها، بیدارگریها و بیان جنایات دستگاه ستمشاهی، این انقلاب اسلامی به وجود آمد، اظهار داشت: القاء و انتقال مفاهیم عظیم اسلامی و شیعی که برگرفته از افکار نورانی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود، انتقال روح ایثار و شهادت، بیباکی و نترسی در برابر استکبار و دشمنان اسلام بالای منبرها و در قالب اعلامیهها صورت گرفت که منجر به حرکت عظیم مردمی شد.
وی گفت: قبل از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، مردم ما در برابر قدرتهای بزرگ منفعل بودند.
آتشفشان انقلاب خاموش شدنی نیست
حجتالاسلام اسکندری در ادامه به بیباکیها و هوشیاریهای امام خمینی(ره) و موضعگیریهای جسورانه ایشان در مقابل رژیم شاهنشاهی اشاره کرد و افزود: این رشادتهای امام راحل به روحانیت منتقل شد و از طریق روحانیت به مردم انتقال پیدا کرد و آتشفشانی در جامعه ایجاد کرد که هر قدرتی که میخواست به این آتشفشان نزدیک شود پر و بالش میسوخت و نابود میشد و هنوز هم این آتشفشان ادامه دارد.
وی افزود: این آتشفشان یک بار دیگر در 9 دی ماه امسال فوران کرد؛ چون مایه اولیهاش معنویت و خدا و دین و دیانت و توسل به اهل بیت(ع) است آتشفسان خاموش شدنی نیست.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم تصریح کرد: این آتشفشان به شرطی همیشه فوران میکند که انتقال مفاهیم دینی از سوی روحانیت شیعه به مردم متوقف نشود، یعنی مردم را دیندار، معتقد به نظام، امامت و ولایت و رهبری نگه داریم.
اسکندری با بیان اینکه نباید بگذاریم مردم نسبت به دین و نظام شبههای داشته باشند، خاطرنشان کرد: اگر در ارتباط با دین و مسئله رهبری و ولایت فقیه شبههای پیش آید دشمن به راحتی میتواند این آتشفشان را خاموش کند.
وی تصریح کرد: فوران این آتشفشان به واسطه اشتیاق مردم ما به دین و رهبری است و این وظیفه روحانیت و مبلغان شیعه است که این اشتیاق را بیشتر کنند.
مبلغان در سخنرانیها افراط و تفریط نکنند
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم به افراط و تفریطها در بیان سخنرانی بر روی منبرها از سوی برخی مبلغان اشاره کرد و گفت: افراط این مسئله این است که برخی منبریها از اول تا آخر سخنان خود تحلیلهای سیاسی میکنند و از بیان آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) و روشنگری نسبت به دین خودداری میکنند. به ویژه گاهی اوقات مباحث سیاسی رنگهای سیاسی به خود میگیرد و این برای تودههای مردم جذابیت ندارد.
حجتالاسلام اسکندری تصریح کرد: برخی از مبلغان هم حاضر نیستند بر روی منبر از اسلام و انقلاب و ولایت فقیه حرفی بزنند که این تفریط است.
وی با بیان اینکه مگر میتوانیم امروز کاری به رهبری نداشته باشیم و بدون رهبری زندگی کنیم گفت: اعتدال سخنرانی بر روی منبر این است که هم از دین، معنویت، اخلاق و احکام دینی سخن گفته شود و هم تحلیل منطقی و اصولی و با پشتوانه عقلی از انقلاب اسلامی و نظام و رهبری صورت گیرد تا روشنگری انجام شود و مردم در برخی گردنهها فریب نخورند.
امام خمینی(ره) به روحانیت آبرو داد
رئیس سازمان تبلیغات قم تصریح کرد: امام راحل به روحانیت شیعه آبرو دادند از این رو ما باید قدردان ایشان باشیم.
وی با اشاره به طرح موضوعاتی از سوی دشمنان برای ضربه زدن به دین اظهار داشت: در دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بلوکهای شرق و غرب دین را افیون جامعه میدانستند و در اظهارنظرهای مارکسیستها عیناً این عبارت آمده بود که دین افیون جامعه است و حتی علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی را دین میدانستند.
اسکندری خاطرنشان کرد: امام راحل این اوضاع را دگرگون کرد و نشان دادند که دین عالم پیشرفت و بالندگی و خروش ملت است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه شاه یک عنصر مفلوک و واماندهای بود که به وسیله قدرتهای بزرگ کوک میشد، اظهار داشت: شاید برخی جوانان نمیدانند که در آن زمان یک خاندان به دنبال امیال نفسانی خودشان بودند و پولهای نفت را خرج شبنشینیها و عیاشیهای خودشان میکردند، برای همین این موضوعات باید برای جوانان تشریح شود.
آماده فداکاری هستیم
وی با بیان این سئوال که چرا بعضیها هنوز نمیخواهند بفهمند نعمت ولی فقیه یعنی چه؟ تصریح کرد: وجود مقام معظم رهبری نعمت بیبدیلی است که هیچ چیزی را نمیتوان با ایشان مقایسه کرد. چه عنصری میخواهیم پیدا کنیم که امروز در ساده زیستی، استفادن نکردن از بیتالمال، رشادت، علم، هوشمندی، تیزبینی، قداست و بزرگ منشی مثل رهبر عزیز و فرزانه باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: گاهی اوقات انسان باید خیلی بیگانه از حقائق و حواس پرت باشد که نتواند این مطلب را درک کند.
حجتالاسلام اسکندری اظهار داشت: ما همه این برکات را از روحانیت و مرجعیت شیعه و به صورت خاص از جایگاه و منصب رسمی پذیرفته شده قانونی و شرعی ولایت فقیه میدانیم و برای این هم آمادگی هر نوع فداکاری را برای حفظ و نگهداریش داریم.
در پایان این همایش از پنج نفر از مبلغانی که در دهه نخست ماه محرم بیشترین و بهترین فعالیت را داشتند قدردانی شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم پیروزی انقلاب اسلامی را حاصل امر تبلیغ روحانیت شیعه عنوان کرد.
