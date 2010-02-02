۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

"ما دختر به دنیا نمی‌آییم از ما دختر می‌سازند" منتشر شد

کتاب "ما دختر به دنیا نمی‌آییم از ما دختر می‌سازند" نوشته اورزلا شُی با ترجمه دکتر عذرا جعفرآبادی از سوی نشر نشانه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل بخشهای مختلفی از جمله "تقسیم کار بین زنان و مردان"، "نظریه مارکسیستی شخصیت و تکامل"، "تکامل شخصیت بر حسب جنسیت"، "ایفای نقش نمونه جنسیت" و "نقشهای از پیش تعیین شده و تشخیص هویت در زمینه جنسیت" است.

اورزلا شی در مقدمه کتاب "ما دختر به دنیا نمی‌آییم از ما دختر می‌سازند" عنوان می‌کند: والدین و مربیان بعد از خواندن مطالب این کتاب حتماً تعجب خواهند کرد. حتی کسانی که خود را پیشرفته و مترقی می‌دانند و تصور می‌کنند که فرزندان خود را برابر و یکسان تربیت می‌کنند به این نتیجه خواهند رسید که تا چه حد خود آنها وسیله تربیت قدرت مردان و ضعف زنان بوده‌اند.

کتاب "ما دختر به دنیا نمی‌آییم از ما دختر می‌سازند" با شمارگان 1000 نسخه در 144 صفحه و به قیمت 2700 تومان منتشر شده‌است.

