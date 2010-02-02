به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل بخشهای مختلفی از جمله "تقسیم کار بین زنان و مردان"، "نظریه مارکسیستی شخصیت و تکامل"، "تکامل شخصیت بر حسب جنسیت"، "ایفای نقش نمونه جنسیت" و "نقشهای از پیش تعیین شده و تشخیص هویت در زمینه جنسیت" است.

اورزلا شی در مقدمه کتاب "ما دختر به دنیا نمی‌آییم از ما دختر می‌سازند" عنوان می‌کند: والدین و مربیان بعد از خواندن مطالب این کتاب حتماً تعجب خواهند کرد. حتی کسانی که خود را پیشرفته و مترقی می‌دانند و تصور می‌کنند که فرزندان خود را برابر و یکسان تربیت می‌کنند به این نتیجه خواهند رسید که تا چه حد خود آنها وسیله تربیت قدرت مردان و ضعف زنان بوده‌اند.

کتاب "ما دختر به دنیا نمی‌آییم از ما دختر می‌سازند" با شمارگان 1000 نسخه در 144 صفحه و به قیمت 2700 تومان منتشر شده‌است.

