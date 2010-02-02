تصویب کاهش عوارض کسب و پیشه برخی اصناف تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل کاهش یافت که از سال 89 اعمال خواهد شد.

بر این اساس عوارض پایه موجود از انبار کالاهای تجاری روباز از متری 175 تومان به 100 تومان و عوارض پایه موجود صندوق قرض الحسنه تک شعبه، خیریه ها و مساجد در شهر تهران از 10 هزار تومان کنونی به 100 تومان کاهش یافت.

کاهش عوارض پایه انبار کالاهای تجاری مسقف مربوط به اتحادیه و صنف و توقفگاهها و پارکینگها هم با تصویب اعضای شورا مواجه نشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی این لایحه اظهار داشت : اخذ میزان پایه عوارض کنونی به ویژه در خصوص انبار کالاهای تجاری نوعی ظلم به اتحادیه است چرا که قسمتی از زمین این انبارها، ایجاد درآمد نکرده و صرفا برای تردد خودروهای سنگین در نظر گرفته شده است.

رسول خادم ادامه داد : برخی از این انبارها برای توقف خودوروهای سنگین و کامیونهایی که درانبار تردد می کنند پارکینگ در نظر گرفته اند که این مسئله کمک به شهر و عدم ایجاد ترافیک است و بهتر است برای کمک به آنها عوارض این بخش نیز کاسته شود.

وی در خصوص کاهش عوارض صندوقهای قرض الحسنه تک شعبه نیز اظهار داشت : صندوقهای قرض الحسنه مطابق نظام بانکی 25 درصد سود دریافت می کنند اما صندوقهای تک شعبه ای خیریه و مساجد انتفاعی نبوده و با کاهش عوارض کسب و پیشه به این صندوقها کمک خواهد شد.

معصومه ابتکار به عنوان یکی از مخالفان کاهش عوارض انبارداران و صاحبان پارکینگ نیز بیان داشت: با این لایحه به قدرتمندترین سرمایه داران تهران تخفیف داده می شود در صورتی که پیش از این امتیازات قابل توجهی به صاحبان پارکینگها داده شده و نیازی به این تخفیفها نیست.

خادم در واکنش به اظهارات ابتکار بیان داشت : تا به حال چه کسی از راه اندازی پارکینگ پولدار شده است؟ ما که نمی خواهیم چون این افراد و انبارداران پولدار هستند آنها را تحت فشار قرار داده و بگوییم از آنها پول دریافت کردیم.

حبیب کاشانی نیز به عنوان یکی از مخالفان کاهش عوارض از پارکینگ داران خاطرنشان ساخت : عوارض این صنف کاهش می یابد و سال آینده نیز افرایش نرخ خواهند داشت و این میان سودی عاید مردم نمی شود.