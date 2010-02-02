گشایش نمایشگاه تخصصی کتاب کودک/ گردش مالی کتاب کودک 60 میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گشایش دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان صبح امروز با یک ساعت تاخیر آغاز شد.

مقایسه آماری عناوین کتاب قبل و بعد از انقلاب

وزیر ارشاد که به دلیل بازدید از موسسه خانه کتاب، ساعتی دیرتر به مراسم گشایش این نمایشگاه آمد، در سخنانی ضمن تبریک ایام دهه فجر به مقایسه آماری وضعیت نشر کتاب قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت: تعداد کتاب‌های منتشره در سال پیروزی انقلاب 1000 عنوان بود و الان این تعداد از مرز 45 هزار عنوان هم گذشته و تا پایان سال از مرز 55 هزار عنوان هم می‌گذرد.

سیدمحمد حسینی با اشاره به تاخیر 14 ساله در برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، ابراز امیدواری کرد "با همت ناشران و مسئولان دیگر این اتفاق تکرار نشود و حتی این نمایشگاه بتواند از بار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بکاهد.

وی همچنین اختصاص بخشی از این نمایشگاه را به معرفی کتاب‌های ایرانی راه یافته به بازار جهانی را حرکتی ارزشمند خواند و گفت: ما راهی جز وارد شدن به عرصه جهانی نداریم.

وزیر ارشاد در ادامه به نویسندگان حوزه ادبیات کودک توصیه کرد اختصار و ایجاز را در نوشتن رعایت کنند و در عین حال به رونق اقتصادی این عرصه هم بیندیشند.

دلایل آماده نبودن برخی غرفه‌ها

در مراسم گشایش نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان همچنین محمدتقی حق‌بین مدیر این نمایشگاه در سخنانی از 80 درصد موفقیت در برگزاری آن سخن گفت و با اشاره به آماده نبودن برخی از غرفه‌های نمایشگاه، تاکید کرد: معمولاً آماده‌سازی مجموعه‌ای که می‌خواهد 15 هزار عنوان کتاب را نمایش دهد، یکی دو هفته زمان می‌برد حال آنکه ما این نمایشگاه که بیش از 12 هزار عنوان کتاب را عرضه کرده، 48 ساعته آماده کردیم و امیدواریم ظرف امروز و فردا بقیه مشکلات هم حل شود.

وی همچنین از مسئولان وزارت ارشاد خواست فضایی را به صورت دائمی در اختیار این نمایشگاه قرار دهند.

گردش مالی کتاب حوزه کودک 60 میلیارد تومان است

حق‌بین اضافه کرد: قیمت پشت جلد یک کتاب حوزه کودک با احتساب همه جلدها 20 میلیون تومان است و با توجه به تیراژ 3000 تایی سرمایه در گردش آن به حدود 60 میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با تعداد 20 میلیون نفر مخاطبان اصلی آن (کودکان و نوجوانان) رقم بسیار ناچیزی است و باید برای ارتقاء ان تلاش کرد.

مدیر نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان همچنین ابراز امیدواری کرد وعده خرید 300 تا 500 میلیون تومانی هیئت خرید وزارت ارشاد از این نمایشگاه تحقق یابد.

در این مراسم همچنین اسدلله شعبانی شاعر هم از نگاه عوامانه و آموزشی به حوزه کودک و نوجوان انتقاد کرد و گفت: نباید کودکان را دست کم گرفت و آنها را انسان‌هایی در ابعاد کوچک شمرد.

وی همچنین خواستار نگاه عاطفی و حس‌برانگیز در تولید کتاب‌های دینی برای کودکان به جای آموزش و اطلاع‌دهی به آنها شد.

در این مراسم همچنین زارع زاده دبیر هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، بیانیه این هیئت را قرائت کرد که در آن از همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی شده بود.

دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان تا 20 بهمن در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دایر است.