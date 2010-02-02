تونل توحید باید برای سایر پروژه های کشور الگو شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی با اشاره به زمانبندی معین و کوتاه مدت احداث تونل توحید خاطرنشان کرد : با توجه به حجم و گستردگی تونل توحید این پروژه در زمان کوتاهی اجرا شد که باید این نحوه ی اجرا را در دیگر پروژه های عمرانی نیز استفاده کنیم. چرا که قطعا زمان کوتاه منجر به هزینه ی کمتر و کیفیت بهتر نیز خواهد شد.

وی در ادامه اذعان داشت: اینکه بزرگترین پروژه کشور در زمانی کوتاه به بهره برداری برسد طبیعی است که مورد انتقاد و ایراد جویی برخی قرار بگیرد. گر چه اگر به واقع ایراداتی هم در این پروژه وجود داشته باشد طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود و به مرور زمان مرتفع می شود.

نماینده شهریار در مجلس هشتم تاکید کرد: اصل کار پروژه تونل توحید بسیار خوب و قابل تقدیر است و مسائل حاشیه ای از اهمیت زیادی برخوردار نخواهند بود. از این رو بهتر است به جای انتقاد از کارهای خوب و ارزشمند الگو برداری کنیم و کشور را به سمت رشد و توسعه ببریم.