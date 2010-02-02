میوه وارداتی نخورید ؛ کت و شلوار انگلیسی هم نپوشید

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران با مشاجره اعضا و در حضور محمدصادق مفتح معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در حال برگزاری است.

در این جلسه، فرهاد فزونی یکی از اعضای اتاق تهران پیشنهاد کرد که در اعتراض به صفر شدن تعرفه واردات میوه از 15 بهمن ماه، اعضای این اتاق از خوردن میوه خودداری کنند.

این در حالی است که محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز اظهارداشت: پس من هم پیشنهاد می دهم اعضا کت و شلوار انگلیسی نپوشند.

جزئیات مباحث مطرح شده در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق تهران متعاقبا منتشر می شود.