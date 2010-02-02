شناگران موج های آبی در 5 ماده نخست پیشتاز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز از مرحله سوم رقابت های لیگ شنای باشگاه های کشور صبح امروز سه شنبه با شرکت 10 تیم مناطق نفت خیز جنوب ، سرزمین موج های آبی مشهد ، فولاد مبارکه سپاهان ، هیئت شنای خوزستان ، شناگران جوان کرمان ، شهید رجایی قزوین ، مقاومت بسیج ، هیئت شنای فارس ، نفت تهران و البرز کرج در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد و تیم ها رقابت های خود را در 5 ماده نخست پیگیری کردند.



در پایان مسابقات صبح سومین مرحله لیگ شنای باشگاه های کشور تیم موج های آبی مشهد با 1483 امتیاز پیشتاز رقابت های لیگ برتر شنای باشگاه های کشور است و تیم های مناطق نفت خیز جنوب نیز با 1457 امتیاز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 1412 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.



نفرات برتر 5 ماده نخست مسابقات صبح امروز سومین مرحله لیگ شنای باشگاه های کشور به این شرح است:

• 200 متر کرال پشت : پدرام مالدار قصری از تیم مناطق نفت خیز جنوب با زمان 54/17/2 دقیقه

• 50 متر آزاد : پاشا وحدتی از تیم موج های آبی مشهد با زمان 44/24 ثانیه

• 200 متر قورباغه : سروش خواجگی از تیم موج های آبی مشهد با زمان 21/37/2 دقیقه

• 100 متر قورباغه ( رده سنی 12-11 سال ) : محمد علی بهادری از فولاد مبارکه سپاهان با زمان 31/22/1 دقیقه

• 400 متر آزاد : ایگورو چروینسکی از تیم موج های آبی مشهد با زمان 37/22/4 دقیقه

• 4 در 100 متر مختلط تیمی : تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان متشکل از ( چاووشی فر ، علیرضایی ، دیلانچیان و بیداریان ) با زمان 92/9/4 دقیقه.



این رقابت های عصر امروز و از ساعت 17 در 5 ماده دوم شامل 400 متر مختلط انفرادی ، 100 پروانه ( 12-11 سال ) ، 100 متر آزاد ، 50 متر کرال پشت ، 4 در 100 متر آزاد تیمی ( 12-11 سال ) ، 800 متر آزاد و 200 متر پروانه پیگیری خواهد شد. مرحله سوم رقابت های لیگ برتر شنای باشگاه های کشور عصر فردا 14 بهمن ماه به پایان می رسد.