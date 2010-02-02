جنگ نرم ؛ واکنش غرب به تهاجم فکری و فرهنگی انقلاب است

سردار محمد باقر ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جنگ نرم یک امر تازه و جدیدی نیست و اگر بگوئیم از ابتدای انقلاب اسلامی جنگ ما با دشمنان در عرصه نرم بوده ایم سخنی به گزاف نگفته ایم. البته در دهه اول انقلاب وجوه مقابله سخت بر نرم می چربید ولی بعد از آن تا به همین امروز ما درگیر جنگ نرم بوده ایم.



معاون ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: در طول این سالها وجوه مختلفی از جنگ نرم ظهور کرد و بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی تهاجم فرهنگی آغاز شد البته وقتی از جنگ نرم نام می بریم مراد آمیزه ای از اقدامات فرهنگی و سیاسی اقتصادی و دیپلماتیک و هر آنچه که شیوه نرم افزارانه داشته باشد.البته امروز می توان گفت که به اوج خود رسیده است.



وی راه مقابله با جنگ نرم را تقویت مولفه های قدرت نرم دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل پایگاه فکری و فرهنگی اسلامی از قدرت بی بدیل نرم است ولی مهم این است که ما این قدرت را خوب بشناسیم و آن را از قوه به فعلیت برسانیم.اگر این شد جای نگرانی از ورود دشمنان به این عرصه وجود ندارد.





تصور دشمنان انقلاب این بود که پس از 20 سال تلاش مداوم برای اقدام نرم علیه کشورمان می توانند امروز ثمره آن را بگیرند که با ثبات ، آمادگی و حضور مردم مشخص شد که تلاش دشمنان در حوزه نرم آنقدرها هم موثر نبوده است

ذوالقدر با اشاره به حوادث بعد از انتخابات تصریح کرد: جنگ نرم یک سر رسیدی را دارد که دشمن می خواهد به واسطه آن به چیزی که در جنگ سخت دست نیافته از طریق نرم نزدیک شود. تصور دشمنان انقلاب هم این بود که پس از 20 سال تلاش مداوم برای اقدام نرم علیه کشورمان می توانند امروز ثمره آن را بگیرند که با ثبات ، آمادگی و حضور مردم مشخص شد که تلاش دشمنان در حوزه نرم آنقدرها هم موثر نبوده و مردم با قدرت در عرصه دفاع از انقلاب و نظام ایستاده اند.



وی انقلاب اسلامی را یک حرکت تمام عیار مردمی عنوان کرد و افزود: پایگاه مردمی این انقلاب بی بدیل است. نظام بر آمده از این انقلاب هم کاملا مردمی است مردم در تعیین صدر تا ذیل مسئولان این کشور دخیل بوده و بر تصمیمات اثر تعیین کننده دارند و لذا حضور آنها در صحنه انقلاب پشتوانه اساسی این کشور و نظام است .



معاون ستاد کل نیروهای مسلح افزود: تاکنون در طول این 31 سال همواره حضور مردم توطئه دشمنان را دفع کرده است.چه در طول جنگ تحمیلی چه در عرصه های سیاسی و چه امروز که فتنه هایی را در کشور شاهد هستیم.



وی حماسه نهم دی ماه نشان داد که حضور مردم چگونه می تواند صحنه را عوض کند و آن جاهایی که میدان این ظهور و حضور مردم است مثل 22 بهمن مردم حضور پیدا کرده و از آرمانهای انقلاب دفاع می کنند.22 بهمن یک ملاکی برای سنجش مشارکت و پشتیبانی آنها از انقلابشان است.



ذوالقدر در عین حال به احاد مردم توصیه کرد که هیچ کس در روز22 بهمن خانه ننشیند و همه برای اثبات اینکه به آرمانهای انقلاب خودشان به صحنه بیایند و آن روز را میدان ظهور مشارکت جمعی برای دفاع از کشور کنند.



وی در پایان تصریح کرد: باید اعتراف کنیم که مسئولان و رسانه های رسمی کشور همواره از مردم عقب بوده و مردم هموارجلوتر از مسئولان نخبگان ودستگاههای رسمی هستند و البته نیازی هم به توصیه مسئولان ندارند ، آنها همواره جلو حرکت کرده و اگر مسئولان تلاش کنند به مردم برسند باید شکر گذار باشیم .