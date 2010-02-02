کشف 718 کیلوگرم مواد مخدر در گمرکات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: این کشفیات در مقایسه با دوره مشابه پارسال 1245 درصد ( 12 و نیم برابر) افزایش یافته است.

محمد بهبودآهنی افزود: در حال حاضر با آموزش سگهای مواد یاب برای کشف موادمخدر تلاش می کنیم قاطعانه از ورود و خروج مواد مخدر از مبادی رسمی کشور جلوگیری کنیم.

بهبود آهنی افزود: 10 قلاده سگ موادیاب را در حال آموزش داریم و این تعداد افزایش می یابد؛ این سگها در گمرکات آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، استان گیلان، خراسان و گمرکات اجرایی تهران به کار گرفته می شود.

بهبود آهنی گفت: بیشترین کشفیات مواد مخدر در گمرکات امانات پستی و برای خروج بوده است که ماهرانه جاسازی شده بود؛ برخی از این بسته ها به گونه ای جاسازی شده بود که سه بار از دستگاه ایکس ری عبور کرد اما مشخص نمی شد که موادمخدر در‌ آن وجود دارد اما با زیرکی و ریسک بالای کارکنان بسته ها باز و مشخص شد که موادمخدر در آن جاسازی شده است.

وی افزود: کالاهایی نیز به نام ظروف شیشه ای جاسازی شده بود که ماهیت کریستال داشت؛ همچنین محموله های چندمیلیارد تومانی به شیوه های تقلبی و با برچسب های مهم کشف شد که تلاش کردیم جلوی اینگونه محموله ها را بگیریم.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره ورود کالاهای خارجی با برندهای معروف ایرانی گفت: چنین قاچاقی صورت می گیرد و تلاش می کنیم جلوی آن را بگیریم.