دبستان دخترانه در شهرستان قدس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهر قدس رئیس آموزش و پرورش شهرستان قدس ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه آموزشی اظهار داشت: این آموزشگاه با زیربنای دو هزار و 342 متر مربع در چهار طبقه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع ساخته شده است.

علی اکبر سلیمانی عنوان داشت: برای ساخت این دبستان دخترانه که در دو شیفت فعال است و هزار و 100 دانش آموز را در خود جای داده شش میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

در آیین گشایش این آموزشگاه جمعی از مسئولان شهرستان، شماری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان قدس حضور داشتند.

در حال حاضر بیش از 52 هزار دانش آموز در 77 واحد آموزشی در دو شیفت در شهرستان قدس مشغول به تحصیل هستند.