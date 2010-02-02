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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

همزمان با دهه فجر؛

دبستان دخترانه در شهرستان قدس به بهره برداری رسید

دبستان دخترانه در شهرستان قدس به بهره برداری رسید

استان تهران - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام الله دهه فجر یک واحد آموزشی دخترانه در مقطع ابتدایی با نام "آیت الله خامنه ای" در شهرستان قدس با اعتبار شش میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شهر قدس رئیس آموزش و پرورش شهرستان قدس ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه آموزشی اظهار داشت: این آموزشگاه با زیربنای دو هزار و 342 متر مربع در چهار طبقه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع ساخته شده است.

علی اکبر سلیمانی عنوان داشت: برای ساخت این دبستان دخترانه که در دو شیفت فعال است و هزار و 100 دانش آموز را در خود جای داده شش میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

در آیین گشایش این آموزشگاه جمعی از مسئولان شهرستان، شماری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان قدس حضور داشتند. 

در حال حاضر بیش از 52 هزار دانش آموز در 77 واحد آموزشی در دو شیفت در شهرستان قدس مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 1028640

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