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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

دو عضو آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن با کارشناسان استاندارد دیدار کردند

دو عضو آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن با کارشناسان استاندارد دیدار کردند

استان تهران - خبرگزاری مهر: دو عضو آژانس همکاری های بین المللی ژاپن"JICA" با کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مستقر در کرج دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار اهداف "جایکا" برای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی تشریح شد. 

نمایندگان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز ضمن معرفی وظایف و مسئولیت های این سازمان در خصوص نحوه همکاری با جایکا پرسشهایی را مطرح کردند.

در این دیدار موافقت شد فرم درخواست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ماه آگوست جهت بررسی و برنامه ریزی در خصوص ارائه دوره های آموزشی برای کارشناسان این سازمان به آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن ارائه شود.

چگونگی آموزش مسئولان کنترل کیفی واحدهای تولیدی، تایید صلاحیت و چگونگی صدور گواهینامه های مدیریت کیفیت از جمله موضوعهای مورد بحث در این دیدار بود.

کد مطلب 1028647

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