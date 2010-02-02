دو عضو آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن با کارشناسان استاندارد دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار اهداف "جایکا" برای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی تشریح شد.

نمایندگان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز ضمن معرفی وظایف و مسئولیت های این سازمان در خصوص نحوه همکاری با جایکا پرسشهایی را مطرح کردند.

در این دیدار موافقت شد فرم درخواست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ماه آگوست جهت بررسی و برنامه ریزی در خصوص ارائه دوره های آموزشی برای کارشناسان این سازمان به آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن ارائه شود.

چگونگی آموزش مسئولان کنترل کیفی واحدهای تولیدی، تایید صلاحیت و چگونگی صدور گواهینامه های مدیریت کیفیت از جمله موضوعهای مورد بحث در این دیدار بود.