احمدجو درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: مجموعه طنز شبانه "اوسنه پادشاهی" به تهیهکنندگی رضا جودی در 50 قسمت 45 دقیقهای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه میشود. تمام لوکیشنهای این پروژه در اصفهان است و بعد از نوروز 89 کلید میزنیم.
وی در ادامه افزود: تاکنون حضور محمود پاکنیت، محمد فیلی، حمیدرضا پگاه، فردوس کاویانی در مجموعه تلویزیونی "اوسنه پادشاهی" قطعی شده است. این مجموعه روایتگر پادشاهی است که ماجراهای مختلفی برایش اتفاق میافتد. در "اوسنه پادشاهی" به یک مقطع تاریخی خاص نمیپردازیم. داستانها ایپزودیک است و برخی قصهها در دو قسمت روایت میشود.
احمدجو مجموعههای "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" را کارگردانی کرده است.
