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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۵

روحانیون نقش کلیدی در تحقق و حفظ انقلاب اسلامی دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان نقش روحانیت را در شکل گیری و تحقق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چشمگیر عنوان کرد و گفت: قشر روحانیت نقش کلیدی در تحقق و پیروزی و حفظ انقلاب داشته است.

سردار مجید ارجمندفر ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پایگاه بسیج مقاومت امام علی (ع) اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان  افزود: روحانیان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله نیز به بسیجیان برای دفاع از کشور و انقلاب، روحیه می دادند تا آنها دستورات صادره از جانب فرماندهی معظم کل قوا را بی کم و کاست اجرا کنند.

وی ادامه داد: زمانی که فتنه بر جامعه حاکم و جامعه غبار آلود می شود، تشخیص حق از باطل سخت است و نیاز است که سطح بصیرت و بینش افراد ارتقا یابد تا آنان در دام فتنه گرفتار نیایند.

ارجمندفر افزود: بسیج باید با تکیه بر بصیرت و بینش اعتقادی خود، شفاف سازی و شناسایی فتنه، جامعه را به سمت حق سوق دهد تا مردم در تشخیص حق و باطل سردرگم نشوند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه عشق و ارادت بسیجیان به ولایت و کلام ولایت را در دوران هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم گفت: وظیفه بسیج این است که کلام ولایت را تجزیه و تحلیل و جهت عملیاتی شدن آن در جامعه به شکل مطلوب و مناسب، تلاش کند.

ارجمندفر افزود: باید در تمامی عرصه ها بویژه در فراگیری علم و دانش گام برداشت و در ارتقای سطح بینش سیاسی، اعتقادی و دینی جامعه تلاش کرد تا بتوانیم در مقابل جنگ نرم دشمنان موفق عمل کنیم.

 

کد مطلب 1028660

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