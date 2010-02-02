به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون از افتتاح 806 طرح تعاونی با اشتغالزایی 21 هزار و 39 نفر در سراسر کشور و در ایام دهه فجر خبر داد. این تعاونیها در زمینه های کشاورزی، عمرانی و مسکن، صنعتی، معدنی، فرش دستباف، تامین نیاز تولید کنندگان، خدمات، حمل و نقل، اعتبار، تولیدی و توزیعی است.

بر اساس این گزارش، تعداد اعضای تعاونیهای آماده بهره برداری 86 هزارو 120 نفر است که از این تعداد اعضاء تعاونیهای آماده بهره برداری، تعاونیهای مسکن با بیش از 42 درصد بیشترین سهم را دارا بوده اند، همچنین بیشترین شاغلین جذب شده در این طرحهای تعاونی به میزان حدود 55 درصد مربوط به تعاونیهای مسکن است.

سرمایه گذاری کل تعاونیهای آماده بهره برداری در استانها بیش از4 هزار 181 میلیارد ریال است و تعاونیهای مسکن با 53 درصد و تعاونیهای صنعتی با 27 درصد ببیشترین میزان سرمایه گذاری را داشته اند.

بر اساس آمار موجود، تسهیلات دریافت شده توسط 806 واحد تعاونی آماده بهره برداری حدود هزار و 577 میلیارد ریال است.