تاکنون 111 هزار پرونده وارد دادگستری چهارمحال و بختیاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، موسوی ظهر سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تاکنون 74 هزار و 150 فقره پرونده وارد دادگاه بدوی و تجدیدنظر این استان شده است.

وی با اشاره به اینکه 12 هزار و 536 پرونده مانده از سال قبل تحت رسیدگی قرار گرفته است، بیان داشت: تا پایان دی ماه سال جاری 76 هزار و 808 پرونده مختومه شده است.

موسوی با بیان اینکه 37 هزار و 300 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده است، اذعان داشت: با اضافه کردن پرونده های مانده از سالهای قبل 39 هزار و 496 پرونده در شوراهای استان مختومه شده است.

وی با اشاره به اینکه 35 درصد پرونده ها با صلح و سازش مختومه شده است، بیان داشت: با اضافه کردن پرونده های سالهای قبل 116 هزار و 204 پرونده در این استان مختومه شده است.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف تاثیر به سزایی در صلح و سازش و ریشه کن کردن درخت اختلاف در بین مردم مناطق خود هستند و تواناتر از دادگاه ها در حل پرونده ها و اختلافات هستند و دلیل این توانایی این است که آنها به طور کامل از ریشه اختلافات مطلع هستند.

موسوی با بیان اینکه در سال گذشته 29 هزار و 744 پرونده وارد شورای حل اختلاف شده است، خاطرنشان کرد: پرونده های مختومه امسال 30 درصد افزایش داشته است.