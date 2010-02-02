۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

همزمان با دهه فجر؛

شش طرح درمانی در کرج با اعتبار هشت میلیاردریال به بهره برداری رسید

استان تهران - خبرگزاری مهر: شش طرح بهداشتی و درمانی در کرج همزمان با دهه فجر و با هدف رفع کمبودهای بخش درمان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از شش طرح بهداشتی و درمانی در کرج اظهار داشت: همزمان با دهه فجر شش طرح بهداشتی و درمانی که جز طرحهای اولویت دار شهرستان محسوب می شده است، راه اندازی و به بهره برداری رسید.

محمدهادی ناصح افزود: برای اجرای این طرحها بیش از هشت میلیارد ریال هزینه صرف شده است.

وی ادامه داد: این طرحها شامل مرکز اطلاع رسانی دارویی، بخش سی تی اسکن، بخش اکسیژن ساز، بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی، پایگاه فوریتهای پزشکی و یک اتاق عمل جراحی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر طرح اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم و روستایی این شهرستان آغاز شده است.

وی اضافه کرد: دراجرای این طرح تیمهای پزشکی با حضور در مناطق محروم مردم را به صورت رایگان مورد معاینات پزشکی قرار می دهند.

