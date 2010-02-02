کل موقوفات استان کرمانشاه 40 هزار رقبه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم بعد از ظهر سه شنبه و در آستانه هفته وقف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان کرمانشاه از نظر رتبه موقوفات، دارای مقام هشتم کشور و اول درمنطقه غرب کشور است، اظهار داشت: هم اکنون بزرگترین موقوفه کشور موقوفه کرکوکی است که با 22 هزار رقبه در کرمانشاه قرار دارد.

وی با بیان اینکه 22 درصد شهر کرمانشاه موقوفه است، گفت: تا چند سال پیش چهار،ششم شهر کرمانشاه موقوفه بوداما با گسترش این شهر این رقم به 22درصد کاهش یافت.

حسینی مقدم در ادامه عدم وصول درآمدهای این موقوفات را عمده مشکل اوقاف کرمانشاه عنوان و اظهار داشت: هم اکنون طلب اوقاف از مستاجرین موقوفات دو میلیارد تومان است که بخشی از آن مربوط به دستگاه های دولتی است.

وی افزود:کل طلب از مستاجرین موقوفات استان سه میلیارد تومان بود که خوشبختانه یکی میلیارد تومان آن طی سال جاری وصول شد و پی گیری وصول بقیه آن از مستاجرین هستیم.

حسینی مقدم به برنامه های هفته وقف که همزمان با دهه مبارک فجر است اشاره کرد و گفت: با توجه به مصادف شدن دهه فجر و گرامیداشت هفته وقف ستاد بزرگداشت این دو مناسبت در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تشکیل و برنامه های متنوعی جهت اجرا در این ایام به اجرا طراحی و برنامه ریزی شد.

وی افزود: برگزاری همایش نقش روحانیت در احیای توسعه فرهنگ وقف، برپایی نمایشگاه فعالیتهای سه ساله اوقاف استان ، افتتاح پروژه مسکونی 30 واحدی فجر در شهرک سجادیه کرمانشاه ، کلنگ زنی ساختمان تعاونی مسکن کارکنان اوقاف و برگزاری همایش سالانه تجلیل از واقفین ، متولیان ، هیئت امنا و خادمان بقاع متبرکه و قاریان برتر قرآن از مهمترین برنامه های دهه مبارک فجر و هفته وقف در استان است.

حسنی مقدم تصریح کرد: در ایام دهه مبارک فجر 12 باب از مساجدی که در طرح احداث 100 مسجد برای استان کرمانشاه در دست ساخت بود در شهرستانهای کرمانشاه ، قصرشیرین، اسلام آباد ، سرپل ذهاب و تعدادی از روستاهای استان به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از برگزاری هفت کنگره عاشورا پژوهشی در دهه مبارک فجر در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این کنگره ها شامل کنگره عاشورا پژوهی ویژه خواهران ، سادات، دانشجویان ، کنگره تخصصی جهت ارائه مقالات برتر و کنگره عاشورا پژوهشی ویژه عموم مردم در شهرستانهای کرمانشاه ، سنقر و کنگاور می باشد.

حسینی مقدم همچنین افتتاح مرکز دارالتحفیظ قرآن کریم در شهرستان پاوه و تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و برگزاری نمایشگاه کتاب در ورودی نمایشگاه فعالیتهای سه ساله اوقاف در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه همراه با ایستگاه صلواتی و توزیع بن کتاب را از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر برشمرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان، برگزاری مراسم زیارت اربعین در بقاع متبرکه امامزاده ابراهیم طاق بستان ، امامزاده احمد بن اسحاق سر پل ذهاب، امامزاده ابراهیم کنگاور و امامزاده احمد سنقر را از دیگر برنامه های این اداره کل همزمان با اربعین حسینی عنوان کرد.