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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

ظرفیت تولید برق نیروگاه های آذربایجان غربی به 1360 مگاوات می رسد

ظرفیت تولید برق نیروگاه های آذربایجان غربی به 1360 مگاوات می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت تولید برق آذربایجان غربی گفت: از نیمه نخست سال آینده ظرفیت تولید برق در نیروگاه های استان به یک هزار و 360 مگاوات افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم یکانی مطلق بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای طرحهای ساخت واحدهای پنج و شش نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه افزود: با بهره برداری از این واحدها در نیمه نخست سال آینده ظرفیت تولید برق در نیروگاه های استان از یکهزار و 40 مگاوات در سال به یکهزار و 360 مگاوات افزایش خواهد یافت. 

وی از رشد 16 درصدی تولید برق در نیروگاه های استان طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: در 10 ماه گذشته سه میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق در سه نیروگاه آذربایجان غربی تولید و از این مقدار دو میلیارد و 376 میلیون کیلووات ساعت در خود استان مصرف و بقیه که بیش از 28 درصد را شامل می شود به شبکه سراسری برق کشور وارد شده است.

یکانی مطلق خاطرنشان کرد: از میزان برق تولیدی امسال یک میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و بقیه در نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی ارومیه با مصرف 720 میلیون متر مکعب گاز و 188 میلیون لیتر نفت گاز تولید شده است.

مدیرعامل شرکت تولید برق استان به افزایش راندمان تولید در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی اشاره و اضافه کرد: امسال با اجرای طرحهای اصلاح الگوی مصرف راندمان این نیروگاه از 46 درصد به 48 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1028674

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