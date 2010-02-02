ظرفیت تولید برق نیروگاه های آذربایجان غربی به 1360 مگاوات می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم یکانی مطلق بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای طرحهای ساخت واحدهای پنج و شش نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه افزود: با بهره برداری از این واحدها در نیمه نخست سال آینده ظرفیت تولید برق در نیروگاه های استان از یکهزار و 40 مگاوات در سال به یکهزار و 360 مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی از رشد 16 درصدی تولید برق در نیروگاه های استان طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: در 10 ماه گذشته سه میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق در سه نیروگاه آذربایجان غربی تولید و از این مقدار دو میلیارد و 376 میلیون کیلووات ساعت در خود استان مصرف و بقیه که بیش از 28 درصد را شامل می شود به شبکه سراسری برق کشور وارد شده است.

یکانی مطلق خاطرنشان کرد: از میزان برق تولیدی امسال یک میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و بقیه در نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی ارومیه با مصرف 720 میلیون متر مکعب گاز و 188 میلیون لیتر نفت گاز تولید شده است.

مدیرعامل شرکت تولید برق استان به افزایش راندمان تولید در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی اشاره و اضافه کرد: امسال با اجرای طرحهای اصلاح الگوی مصرف راندمان این نیروگاه از 46 درصد به 48 درصد افزایش یافته است.